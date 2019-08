Furio Camillo | due pedoni investiti | donna 85enne in codice rosso

Fonte : romadailynews

(Di martedì 13 agosto 2019) Roma – Questa mattina intorno alle 10 sono statidue, un uomo e una, entrambi italiani. Il sinistro e’ avvenuto in via di Santa Maria Ausiliatrice, all’angolo con via Muzio Scevola, zona. Il veicolo investitore e’ una Ford focus, guidata da un uomo italiano di 73 anni, che sembrerebbe finita sul marciapiede in seguito ad un precedente scontro con una Mercedes classe A condotta da unadel 1971. Entrambe le vittime sono state condotte all’ospedale San Giovanni, l’uomo di 87 anni ingiallo e ladi 85 anni in. Sul posto e’ intervenuta la Polizia di Roma Capitale che sta ancora indagando su quanto accaduto. L'articolo, dueinproviene da RomaDailyNews.

Rodolfo94528842 : RT @ProgettoPromet1: Non auro, sed ferro, recuperanda est patria Non con l'oro, ma con il ferro si riscatta la patria Marco Furio Camillo… - ilgeometra72 : @romanismo85 @FMonderna ma furio camillo...pure lui era daaa lazio come battisti...me sta a sorge sto dubbio... - romanismo85 : @FMonderna Da quello che dici sei nato a Furio Camillo e tifi la squadra della Regione. No scemo. -