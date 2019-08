Effetto Argentina su Piazza Affari

Fonte : ilfoglio

(Di martedì 13 agosto 2019) Milano. Pesa l'della crisisue sulle altre Borse europee, con cali diffusi sugli indici sin dalle prime negoziazioni. Ieri la Borsa di Buenos Aires è arrivata a perdere fino a quasi il 50 per cento del suo valore per poi chiudere una seduta drammatica con meno 38 per

MRosariaMarche2 : RT @ilfoglio_it: Equita, Fca, Pirelli, Enel e Tenaris sono tra le società italiane che potrebbero subire perdite dalla crisi argentina - di… - ilfoglio_it : Equita, Fca, Pirelli, Enel e Tenaris sono tra le società italiane che potrebbero subire perdite dalla crisi argenti… -