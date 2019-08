Dr Martens' punta sul vegano e aumenta i profitti del 70% 

Fonte : agi

(Di martedì 13 agosto 2019) I profitti di Dr Martens' sonoto del 7o% in un anno grazie soprattutto alla gamma di prodotti vegani. L'azienda di calzature britannica che produce l'iconico anfibio ha fatto sapere che anche le vendite online stanno andando molto bene e registrano una crescita di due terzi, pari al 16% del totale del fatturato della compagnia. L'amministratore delegato della società, Kenny Wilson, ha affermato all'Independent, che gli stivali vegani rappresentano il 4% delle vendite del brand e hanno contribuito in modo massiccio a far totalizzare all'azienda gli 85 milioni di sterline di fatturato anno su anno. Ma che prodotto dobbiamo aspettarci? Uno identico a quello tradizionale in pelle. Dr. Martens sostituisce la pelle con un materiale sintetico - poliuretano - che l'etichetta chiama "Felix Rub Off”. Secondo la società, questo materiale si comporta “esattamente allo ...