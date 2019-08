Controlli della finanza sulle case vacanza | 2 affitti su 3 irregolari

Dagli affitti in nero alle cozze abusive : ecco la mappa dei Controlli estivi della Gdf : Storie di ordinaria e straordinaria evasione fiscale. Sono quelle raccontate dalla Guardia di Finanza alle prese in questi mesi estivi con il piano straordinario di controlli avviato nel mese di giugno e che si concluderà il prossimo 15 settembre. Dagli affitti in nero allo sfruttamento dei lavoratori, dalle frodi sui carburanti alla contraffazione di prodotti venduti sulle spiagge e nelle città d'arte, ce n’è per tutti i gusti

Estate - Controlli della Gdf sugli affitti delle case-vacanze : 2 su 3 irregolari : Rafforzate le verifiche nelle località balneari, in montagna e nelle città d'arte: il 22% in più del 2018

Corinaldo : Ronzulli - ‘Controlli su locali e certezza della pena’ : Roma, 4 ago. (AdnKronos) – ‘Grazie alla magistratura e alle Forze dell’Ordine che sono riusciti ad assicurare alla giustizia i responsabili della strage di Corinaldo. L’inchiesta ha fatto emergere una realtà di ‘guerra tra bande’ dedite ai furti contro i giovanissimi, che si erano addirittura spartite il territorio nazionale, composte di giovani ragazzi che non si sono fatti scrupoli a stroncare giovani ...

Controlli a bordo della Ocean Castle carica di grano al Porto di Pozzallo : I militari della Capitaneria di Porto di Pozzallo hanno accompagnato stamattina i funzionari dei Controlli a bordo di una nave carica di grano

Ritiro protesi al seno Allergan per rischio tumori rari : il ministero della salute raccomanda Controlli regolari : Dopo il Ritiro dal mercato mondiale delle protesi al seno ruvide Allergan per l’aumento del rischio di alcuni tumori rari, annunciato due giorni fa dall’azienda, il ministero della salute ribadisce alcune raccomandazioni a partire dall’importanza “per tutte le pazienti con qualsiasi tipo di protesi mammarie (sia a superficie liscia, che micro/macrotesturizzata o ricoperta in poliuretano) e fabbricata da qualsiasi ditta ...

Cittadella - iniziate le visite mediche : i primi giocatori si sono presentati ai Controlli : sono iniziate ieri le visite mediche dei calciatori presso la Fisio&Sport Polimedica di Cittadella. Oggi il turno di Proia, Frare, De Marchi, Maniero e capitan Iori. Il Dottor Antonio Carrozza (Medicina dello Sport e Cardiologo) ed il Dottor Ilario Candido (Responsabile sanitario dell’ AS Cittadella) visiteranno tutti i giocatori e lo staff ogni mattina fino a sabato nella struttura cittadellese.L'articolo Cittadella, iniziate le ...

Migranti - Salvini dopo vertice di governo : “Controlli preventivi della Marina militare sulle navi di soccorso” : Al termine del vertice sull’immigrazione il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta spiega di aver letto della proposta di Salvini di mettere le navi della Marina a protezione dei porti solo sui giornali: “Stasera non me l’ha chiesto“. Il ministro dell’Interno indirettamente conferm, e aggiunge: “Abbiamo messo sul tavolo altre iniziative come i controlli della Marina militare preventivi sulle navi di presunto ...

Migranti - Salvini annuncia : “Controlli preventivi della Marina su navi che li soccorrono” : Durante il vertice di governo sul tema dei Migranti, il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha proposto alcune iniziative da mettere in campo, tra cui l'idea di "controlli della Marina militare preventivi sulle navi di presunto soccorso per verificare se abbiano tutti i requisiti". Il vertice, secondo Salvini e Conte, è stato proficuo ed è andato bene.

Immigrazione - Salvini dopo il vertice di governo : "Servono Controlli preventivi da parte della Marina" : Il vertice di governo sul tema dei migranti organizzato a Palazzo Chigi è stato proficuo. A riferirlo lo stesso presidente del Consiglio, Giuseppe Conte: "Tutto è andato bene. Abbiamo rivisto i dati sui flussi e gli elementi di contrasto al traffico illegale". Anche Matteo Salvini sembra essere sodd

Fisco - nuovi Controlli della Guardia di Finanza : rischiano gli "smemorati" : Non si tratta di una manciata di profili. Si è partiti dallo studio di 7.691 possibili casi di criticità fiscale per gli...

Confcommercio Pozzallo chiede maggiori Controlli della Polizia locale : Confcommercio Pozzallo chiede all’amministrazione comunale d intensificare i controlli nelle zone sensibili in vista dell'aumento dei turisti

Firenze. Furbetti della Ztl : i Controlli della Polizia Municipale in centro : Continua l’attenzione della Municipale di Firenze per la sicurezza stradale. Una pattuglia dell’autoreparto ha effettuato alcuni controlli in via Silvio