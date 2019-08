Fonte : ilnapolista

(Di martedì 13 agosto 2019) Che l’addio tra Rafae ilnon fosse proprio stato pacifico si era intuito. Qualche settimana fa il presidente del club, Ashley, aveva attaccato duramente il tecnico dicendo che “per lui esistono solo i soldi“. Oggiracconta la sua versione a The Athletic. L’allenatore spiega che non è lui ad aver rifiutato i soldi offertigli dal, come dichiarato da Ashley. C’erano altri problemi sullo sfondo: “Hanno aspettato un anno e poi mi hanno fatto un’offerta che non avrei potuto accettare. Ci siamo incontrati alla fine della stagione. Sapevo che non avrebbero fatto grandi sforzi per farmi un’offerta seria e strutturata. Quando la proposta è arrivata, 19 giorni dopo il nostro incontro, prevedeva lo stesso salario di tre anni fa ma con meno possibilità di controllare le operazioni. Non hannole, ...

napolista : Benitez: “Il Newcastle non ha rispettato le promesse. Non mi sono fidato” Il tecnico a The Athletic: “Al mio staff… - BombeDiVlad : Benitez: “Il Newcastle non ha rispettato le promesse” - francescovitel4 : @MarkMazzocchi @TheAthleticUK @rafabenitezweb Noi a Napoli abbiamo molto apprezzato Mr.benitez e c'ha fatto crescer… -