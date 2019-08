Ovindoli | Vecchioni canta Bella ciao in concerto e il sindaco lo attacca

Ovindoli - Vecchioni canta "Bella ciao" per il sindaco è "propaganda di basso livello" : Il sindaco leghista: "Pagato lautamente non per fare politica" . Il comitato organizzatore: "Non ci identifichiamo con il pensiero politico di nessuno dei due". L'Anpi di Pescara: "Perché la Lega non prende mai posizione quando si picchiano gli italiani di opinioni diverse?"