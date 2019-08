Ong Open Arms | Antonio Banderas come Gere | ' Un orrore'

Open Arms - ci mancava pure Antonio Banderas : anche lui si schiera a favore dell'Ong : Dopo Richard Gere, un'altra star del mondo del cinema ha deciso di scendere in campo in favore della ong spagnola Open Arms, che ha 10 giorni si trova a una trentina di miglia da Lampedusa in attesa di poter sbarcare i migranti soccorsi. Banderas ha definito "un orrore" la situazione che si è venu

Tre migranti a bordo della nave della Ong Open Arms - bloccata da 11 giorni in mare - sono stati portati a Lampedusa per ragioni mediche : Tre migranti che erano a bordo della nave della ong spagnola Open Arms, bloccata da 11 giorni in mare senza un “porto sicuro” dove attraccare, sono stati trasferiti da una motovedetta della Guardia costiera a Lampedusa per ragioni mediche: si

Migranti : Gere sulla Ong Open Arms - Fusaro attacca 'Geniale trovata pubblicitaria' : Richard Gere che sale a bordo della nave Ong spagnola Open Arms, consegna dei viveri all'equipaggio, assiste i Migranti e rilascia dichiarazioni non tenere nei confronti dell'Italia riguardo agli ultimi sviluppi relativi alla politica sull'immigrazione. E' questo il riassunto di ciò che è accaduto negli ultimi giorni, destando non poche polemiche, a partire dalle risposte piccate del Ministro dell'Interno Matteo Salvini che lo ha invitato ad ...

Migranti - l’appello di Richard Gere a bordo della Open Arms : “Se non fosse per l’Ong queste persone sarebbero morte. Supportatela” : Richard Gere sale sulla nave della ong Open Arms, che si trova da otto giorni nel Mediterraneo con 121 naufraghi a bordo soccorsi nei giorni scorsi al largo della Libia ed è alla ricerca di un porto sicuro. “Finalmente una buona notizia. Il cibo arriva a Open Arms e abbiamo un compagno d’equipaggio eccezionale”, scrive su twitter la stessa ong mostrando le foto dell’attore che porta viveri L'articolo Migranti, ...

Migranti - altro salvataggio di Open Arms : 160 persone a bordo. Ma Malta si offre di prenderne solo 39. L'Ong : "Inammissibile" : Soccorse altre persone nella notte, la nave da dieci giorni è ferma in acque internazionali. E il Viminale notifica alla Ocean Viking il divieto di ingresso in acque italiane

Migranti - altro salvataggio di Open Arms : 121 persone a bordo. Ma Malta si offre di prenderne solo 39. L'Ong : "Inammissibile" : Soccorse altre persone nella notte, la nave da dieci giorni è ferma in acque internazionali. E il Viminale notifica alla Ocean Viking il divieto di ingresso in acque italiane

Migranti : Ong Open Arms 'minaccia' ingresso in Italia - Salvini : 'È provocazione poltiica' : Pochi giorni dopo l'approvazione al Senato del decreto sicurezza bis che inasprisce le sanzioni per le Ong che trasportano Migranti salvati nel Mediterraneo, potrebbe esserci una nuova patata bollente da gestire per l'Italia. Secondo quanto si apprende la nave Open Arms potrebbe decidere di fare rotta verso l'Italia, nonostante le norme che, ad oggi, facciano capire senza mezzi termini come i porti Italiani siano letteralmente sbarrati, a meno ...

Open Arms - Malta vieta l’ingresso nelle acque territoriali alla Ong spagnola con 121 persone a bordo. Nave a 30 miglia da Lampedusa : Malta vieta l’ingresso nelle acque territoriali alla Open Arms. La Nave della ong spagnola si trova nel Mediterraneo con 121 persone a bordo, tra cui quattro bambini, dalla notte tra giovedì e venerdì, in attesa che le autorità dei vari Paesi europei indichino il porto sicuro verso il quale dirigersi. Dopo l’immediato ‘no’ incassato dal Viminale, che ha già comunicato il divieto d’ingresso, è arrivato anche quello ...

Ong Open Arms chiede porto sicuro : Italia emette divieto e Spagna pronta a maxi-multe : La nave Ong Open Arms è nel Mediterraneo e porta con se oltre 100 migranti salvati, in più riprese, in mare. chiede un "porto sicuro" ed è per questo che c'è attesa di capire se, ancora una volta, un'imbarcazione delle organizzazioni non governative proverà ad approdare in Italia, nonostante il pugno duro utilizzato da Matteo Salvini e dal governo Italiano non paia destinato a cambiare il trend. Al momento si è già conoscenza del divieto di ...

Immigrazione - tutti i trucchi usati dalla Ong Open Arms : Il 4 luglio il procuratore capo di Ragusa, Fabio D'Anna, e il sostituto Santo Fornasier firmano la richiesta di rinvio a giudizio per il capitano Marc Creus Reig e Ana Isabel Montes Mier, capo missione dell'Ong spagnola Open Arms, che il 18 marzo dello scorso anno sbarcavano a Pozzallo 216 migranti.

Spagna diffida Open Arms/ Sanchez minaccia Ong : misure più pesanti del dl Salvini : Open Arms diffidata dalla Spagna, misure superiori a quelle previste dal dl sicurezza di Salvini: si parla di multe fino a 900 mila euro.

Ong - la battaglia di Matteo Salvini continua : nel mirino anche Open Arms : Il ministro degli Interni Matteo Salvini minaccia Open Arms, che ha condannato le leggi varate dal governo italiano in tema di immigrazione, considerandole "razziste e fasciste": "Come si permettono? Che la Spagna se li prenda indietro, altrimenti (ovviamente con le buone maniere) ci penseremo noi!".continua a leggere