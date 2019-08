Nuovo governo | Zingaretti tratta E Renzi avverte |  se non si fa è colpa sua

Matteo Renzi e Maria Elena Boschi - il giro di chiamate per convincere Forza Italia a un Nuovo governo : Matteo Renzi e Maria Elena Boschi sono alle prese con gli azzurri di Forza Italia. A Palazzo Madama si parla di un piddino (Renzi) attivissimo nel chiamare uno per uno i forzisti più a rischio di ricandidatura per convincerli a sostenere un nuovo governo. La prova di Forza di Renzi contro il segreta

Crisi di governo - Marcucci (Pd) : “Obiettivo è Nuovo governo. Priorità a comunicazioni Conte” : “Prima di venire qui ho avuto un incontro con Zingaretti e Gentiloni, non ho visto nessuna spaccatura, la linea è concordata e la segreteria è d’accordo con questa linea”. Lo ha detto il presidente dei senatori Andrea Marcucci prima della riunione del gruppo Pd del Senato. “L’obiettivo di oggi è quello di arrivare ad un nuovo governo, di che natura dovrà essere, lo vedremo in seguito. La Crisi dovrà essere totalmente ...

Crisi di governo - dopo il voto serve almeno un mese prima di formare un Nuovo governo : dopo il voto ci vorranno, nella migliore delle ipotesi (cioè se emerge subito una chiara maggioranza vincitrice), circa 30 giorni per insediare un nuovo premier a Palazzo Chigi. Questo significa che per dare l’ok alla manovra 2020 si avrà poco più un mese di tempo prima della scadenza del 31 dicembre. E negli ultimi anni nessuna manovra è diventata legge in così poco tempo.

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 12 Agosto : Il segretario - sempre più solo nella richiesta di votare a ottobre - apre a un Nuovo governo di legislatura “se lo chiede Mattarella” : Psicodramma Golpe renziano nel Pd. Zingaretti resiste, ma “teme” Mattarella Scissione – L’ex premier, pur di evitare le elezioni, schiera i gruppi parlamentari contro il segretario di Marco Palombi Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Transennate le piazze. “Forza Italia, il rinnovamento del partito. Gli azzurri studiano la mobilitazione di FerrAgosto” (il Giornale, 6.8). In una cabina dei Bagni Silvio. Transennate le ...

Matteo Renzi : “No a elezioni subito - Nuovo governo per evitare aumento IVA e tagliare parlamentari” : L'ex Presidente del Consiglio Matteo Renzi a sorpresa: "Votare subito è una follia, serve un governo istituzionale che faccia la legge di bilancio per evitare l'aumento dell'IVA". E apre anche al taglio dei parlamentari: "A me non piace. Ma si voti in Aula in quarta lettura e si vada al referendum: siano gli italiani a decidere".Continua a leggere

Con un Nuovo governo sarebbero a rischio Rdc e Opzione donna : Stavolta il litigio in seno alla maggioranza è andato oltre la semplice polemica a distanza tra Lega e M5S. Il Governo Conte probabilmente è sul punto di cadere perché la Lega, dopo il voto in Senato sulle mozioni anti e pro Tav, ha deciso di mettere la parola fine all'esecutivo. Ieri la Lega ha depositato la mozione di sfiducia al Governo che dovrebbe essere votata tra il 19 e il 20 agosto in Senato. Cosa potrebbe accadere adesso ai ...

Crisi di governo - il rischio dell’aumento Iva : gli scenari in Italia e a Bruxelles in caso di esercizio provvisorio o Nuovo esecutivo : Già a maggio Conte aveva avvertito: l’aumento dell’Iva non ci sarà, ma evitarlo sarà tutt’altro che semplice. Tanto che per Tria faceva già parte dello scenario. Qualche settimana dopo Di Maio rassicurava la platea di Confcommercio, perché per il presidente Carlo Sangalli l’incremento dell’imposta sfocerebbe in calo del Pil e dei consumi. Ma ora, a Crisi di governo conclamata, cercare di bloccare i 23 miliardi di ...

È crisi di governo - Salvini : «Basta perdere tempo». Nuovo vertice con Conte - Fico convocato al Colle : La nota della Lega: «Ogni giorno che passa è un giorno perso». Il presidente del Consiglio è salito al Quirinale. Di Maio ha cancellato gli impegni

È crisi di governo - Salvini : «Basta perdere tempo». Nuovo vertice con Conte - Fico e Casellati convocati al Colle : La nota della Lega: «Ogni giorno che passa è un giorno perso». Il presidente del Consiglio è salito al Quirinale. Di Maio ha cancellato gli impegni

È crisi di governo - Salvini : «Basta perdere tempo». Nuovo vertice con Conte - Fico e Casellati convocati al Colle : La nota della Lega: «Ogni giorno che passa è un giorno perso». Il presidente del Consiglio è salito al Quirinale. Di Maio ha cancellato gli impegni

Governo - Salvini : basta perdere tempo - l’alternativa sono le elezioni In corso Nuovo vertice con Conte : La nota della Lega: «Ogni giorno che passa è un giorno perso». Il presidente del Consiglio è salito al Quirinale. Di Maio ha cancellato gli impegni

Governo - Salvini : basta perdere tempo - l’unica alternativa sono le elezioni. Nuovo vertice con Conte : La nota della Lega: «Ogni giorno che passa è un giorno perso». Il presidente del Consiglio è salito al Quirinale. Di Maio ha cancellato gli impegni

Lega : rimpasto e Nuovo programmaIl governo Conte è appeso a un filo : È incerto più che mai il futuro del governo, ora che le carte sono state scoperte. Salvini vuole il rimpasto e un nuovo programma di governo altrimenti è pronto alla crisi e al voto a ottobre Segui su affaritaliani.it

Il Nuovo governo di Boris Johnson : È più di destra e più pro-Brexit del precedente: il nuovo primo ministro britannico ha sostituito quasi tutti i ministri del governo May