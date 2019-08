Non ci vogliono fare votare | tutte le trappole per Matteo Salvini

Crisi - Salvini : “Renzi vuole fare un accordo con Grillo e Di Maio? Non vogliono mollare la poltrona” : “Renzi vuole fare un accordo con Grillo e Di Maio? Per carità, ognuno è libero di fare quello che vuole. Non vogliono mollare la poltrona. Penso che gli italiani meritino di avere velocemente un parlamento eletto e un governo dalle idee chiare. E noi siamo pronti”. Da Soverato in provincia di Catanzaro, il ministro dell’Interno Matteo Salvini invita deputati e senatori ad andare a Roma per far cadere il governo: “I parlamentari se ...

L'esercito del non-voto : due terzi dei parlamentari Non vogliono le elezioni : Ben 422 deputati e 209 senatori sono alla loro prima investitura e rappresentano circa il 66% dei 945 parlamentari totali: in molti frenano la smania di Salvini di nuove elezioni

Cr7 Non ha giocato e i tifosi coreani vogliono chiedere 50 milioni di danni alla Juve : Chissà con che accordo finirà la clamorosa “class action” con una richiesta danni di 50 milioni di dollari a Ronaldo e alla Juventus, nata dalla protesta dei tifosi coreani inferociti, dopo l'ultima amichevole dei bianconeri a Seul. Di certo il fuoriclasse portoghese e la società torinese sono sotto inchiesta internazionale, quindi addirittura della famosa Interpol, dopo la denuncia di risarcimento danni degli appassionati di calcio della Corea ...

I tifosi russi Non vogliono Malcom : "No ai giocatori di colore. Teniamo fede alle tradizioni" : Il calciatore brasiliano Malcom nel giorno del suo esordio con la maglia della sua nuova squadra, lo Zenit, è stato protagonista di uno spiacevole episodio di razzismo. Durante il match casalingo contro il Krasnodar un gruppo di tifosi, chiamato Landscrona, ha esposto uno striscione ironico contro la società russa: “Grazie dirigenza per tenere fede alle tradizioni”.Tengono a precisare di non essere razzisti, ma ...

Mercato Juventus : Manchester e PSG Non vogliono Dybala ma … : Mercato Juventus – Che la società bianconera avesse intenzione di sfoltire la rosa era cosa nota ormai da tempo. Ora la situazione sembra essere sempre più delineata, ed iniziano ad arrivare offerte importanti. Sulla lista dei partenti, ci sono elementi che lo scorso anno erano cruciali nello stile di gioco di Massimiliano Allegri. Le cose […] More

Temptation Island VIP ritorna a settembre - ma i fan Non vogliono la Marcuzzi alla conduzione : Nonostante l'approvazione di Simona Ventura, che ha condotto la prima fortunata edizione di Temptation Island VIP lo scorso anno, molti fan del reality hanno storto il naso alla notizia che la seconda edizione, in onda dal settembre prossimo, sarà condotta da Alessia Marcuzzi. La presentatrice romana, secondo alcuni, non sarebbe all'altezza della situazione, soprattutto alla luce delle critiche ricevute durante 'L'isola dei famosi', il ...

Carfagna contro Salvini : “Italiani Non vogliono giustiziere di notte - ma ministro che lavori” : La vicepresidente della Camera, Mara Carfagna, va all'attacco del ministro dell'Interno Matteo Salvini: "Gli italiani non chiedono un giustiziere della notte, chiedono un ministro dell'Interno che faccia il suo lavoro". E sul tema dei migranti rincara la dose: "Far credere che il problema dell'immigrazione si possa risolvere con pena di morte e chiusura dei porti (che non sono chiusi) non è serio".

Iran : “Abbiamo offerto agli Usa maggiori controlli in cambio di stop a sanzioni. Ma loro Non vogliono un accordo” : Teheran ha teso una mano agli Stati Uniti per cercare di recuperare l’accordo sul nucleare tra Iran e 5+1 (Jcpoa), ma da Washington è arrivato un ‘no’. Almeno a quanto ha riferito il portavoce del ministero degli Esteri Iraniano, Abbas Mousavi, che ha poi accusato gli Usa di “non volere il dialogo” con la Repubblica Islamica. La rivelazione arriva quasi al termine di una giornata schizofrenica per il portavoce che ...

Sabrina Ghio rimbalzata in un ristorante sardo : "Non vogliono bambini - meglio Ibiza e Mykonos" : Mai mettersi contro Sabrina Ghio. L'ex-tronista è volata per le vacanze insieme alla figlia Penelope e al compagno Carlo Negri in Sardegna, per la precisione a Poltu Quatu, frazione di Arzachena, in provincia di Sassari. Nota anche per la sua partecipazione ad Amici di Maria de Filippi nel 2004, Sabrina Ghio è entrata in polemica nelle Stories di Instagram con un ristoratore della zona, proprietario del Tanit, che non gradirebbe nel suo ...

Sabrina Ghio : “Cacciata da un ristorante sardo perché Non vogliono bambini”. Il locale : “Malinteso” : L'ex volto di Amici e Uomini e Donne ha sollevato un polverone mediatico scagliandosi contro il ristorante Tanit, in Sardegna, che avrebbe respinto lei e il compagno perché con loro c'era sua figlia Penelope: "Non vogliono bambini, è vergognoso". Contattato da Fanpage.it, il locale nega di condurre una politica che respinge i più piccoli, definendo l'accaduto un semplice malinteso. La Ghio si è successivamente scusata per l'attacco al turismo ...

I capigruppo della Lega invitano alle dimissioni i 5 stelle che Non vogliono la Tav : Non un semplice avvertimento, un ultimatum o una sfida ma molto di più. La Lega 'molla' il Movimento 5 stelle sulla Tav. E lo fa con una nota al vetriolo che - nelle intenzioni dei leghisti - ha il senso e il tono del "Vaffa" da grillini della prima ora. "Se per i 5 stelle la Tav è un delitto, uno spreco, un crimine, un regalo a Emmanuel Macron e al partito del cemento, che ci stanno a fare in un governo che la realizzerà?", si chiedono i ...

Bimbo autistico di 11 anni rifiutato dalla famiglia : «Non lo vogliono più» : Una storia tragica, di disperazione e solitudine, che gli operatori di Casa Sebastiano, una struttura all’avanguardia per l’autismo, hanno voluto rendere pubblica

L’album postumo dei Soundgarden è bloccato - il chitarrista : “Non vogliono consegnarci le demo” : Le pratiche di pubblicazione dell'album postumo dei Soundgarden sono bloccate. La band di Black Hole Sun, infatti, aveva scritto una certa quantità di nuovo materiale prima della tragica morte del frontman Chris Cornell, avvenuta a Detroit il 18 maggio 2017. Come spesso accade - ricordiamo In The End dei Cranberries - ogni cantante lascia sempre un'ultima traccia di sé, contenuti che i suoi compagni di viaggio raccolgono per ...