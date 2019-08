Meteo | in arrivo i temporali | temperature in forte calo

Maltempo in arrivo : intensi temporali al nord - la Protezione Civile ha emanato l’allerta Meteo per diverse regioni : Un’area di bassa pressione sull’Europa occidentale interessa, seppur marginalmente, le regioni settentrionali del nostro Paese, causando una spiccata instabilità a ridosso dei settori alpini. Le precipitazioni, a prevalente carattere temporalesco, risulteranno localmente intense ed interesseranno in particolar modo la Valle d’Aosta e le aree alpine di Piemonte e Lombardia e successivamente del veneto, con possibile interessamento anche delle ...

Maltempo al Nord - allerta Meteo in Lombardia : nelle prossime ore in arrivo forti piogge e temporali : piogge e temporali interesseranno nelle prossime ore le regioni del Nord Italia, in particolare Valle d’Aosta, le aree alpine di Piemonte e Lombardia e successivamente del Veneto, con possibile interessamento anche delle pianure limitrofe. Il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. L’avviso prevede dal tardo pomeriggio di oggi ...

Meteo - scatta l’allerta degli esperti : in arrivo temperature folli : Le previsioni Meteo avevano parlato chiaro, perché quello che sta accadendo in queste ore era stato annunciato almeno da qualche settimana. L’Italia è assediata dal caldo e dell’afa. I grafici di questa calda domenica d’agosto non sono affatto positivi, con le temperature in costante aumento e pronte a raggiungere e superare quota 40 gradi in molte zone d’Italia. Praticamente assenti qualsiasi tipo di precipitazioni. Qualcosa, in questo senso, ...

Allerta Meteo Veneto : instabilità da domani - in arrivo rovesci e temporali : Il promontorio anticiclonico di origine africana presente sul Mediterraneo tende da domani ad indebolirsi sotto la spinta di una vasta e profonda area depressionaria sull’Europa nord occidentale, che si estende verso il Mediterraneo occidentale. Nella seconda parte di lunedì 12 agosto sono previste condizioni di instabilità specie verso sera, con rovesci e temporali da locali a sparsi sulle zone montane e pedemontane, in particolare quelle ...

Allerta Meteo Piemonte : temporali in arrivo - possibili grandinate e vento forte : Per la giornata di oggi Arpa Piemonte ha emesso un’Allerta Meteo codice giallo per i settori più settentrionale della regione e domani su gran parte del Piemonte. I temporali, spiega l’agenzie regionale, “sono attesi dal tardo pomeriggio odierno. Domani fenomeni più diffusi e intensi, dalla serata attenuazione e generale esaurimento. Raffiche di vento e grandine potranno essere associate agli episodi temporaleschi più ...

Previsioni Meteo - afa e picchi di 40°/ In arrivo i due giorni più caldi dell'anno? : Nuova ondata di caldo africano sull'Italia: le Previsioni meteo annunciano picchi di 40 gradi sin da subito, weekend da incubo, ecco dove e quanto durerà.

Meteo - in arrivo la bufera di Ferragosto : brusca frenata per l'estate Previsioni : Il caldo estivo sembra stia per andare in vacanza. Da queste ore fino a Ferragosto ci saranno dei cambiamenti climatici, anche considerevoli, d'altronde, come fanno sapere i metereologi de...

Meteo - in arrivo la bufera di Ferragosto. Le previsioni per il momento top dell’estate : Se dovete ancora prenotare le vostre vacanze e state pensando di farlo proprio per Ferragosto, aspettate un attimo, leggete bene questo articolo, informatevi a dovere e poi agite. Perché quello che si legge sulle previsioni Meteo sono tutt’altro che buone notizie e se state aspettando di rilassarvi un po’ al mare dopo un anno di lavoro, potreste rimanere delusi. Il caldo estivo infatti sembra prendersi una pausa, un brusco stop. I Meteorologi ...

Meteo Ferragosto col maltempo : “In arrivo freddo - pioggia - grandine e fenomeni estremi” : Giovedì 15 agosto, come accaduto nove volte negli ultimi vent'anni, l'estate cederà il passo a un brusco calo termico con temporali, grandinate e "fenomeni estremi" soprattutto al nord. Non escluse le prime nevicate in alta quota.

Meteo - caldo africano : in arrivo temperature fino a 42 gradi - è massima allerta : Meteo, caldo africano: in arrivo temperature fino a 42 gradi, è massima allerta. caldo africano e tanta afa con punte di 42 gradi da oggi a domenica 11 agosto in Sardegna. Lo prevedono gli...

