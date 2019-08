In India più di 150 persone sono morte per le frane e le inondazioni causate dalle piogge

Maltempo India - 100 morti per le piogge monsoniche : Kerala lo Stato più colpito : Fanno paura in India le piogge monsoniche che stanno interessando il paese dallo scorso Giovedì. E’ di almeno 100 morti e centinaia di migliaia di sfollati in India il bilancio delle alluvioni che da giovedì hanno colpito soprattutto lo Stato meridionale del Kerala, noto per spiagge e resort che attirano un consistente turismo internazionale. Non solo: le piogge dovrebbero peggiorare, per cui il governo ha ordinato a squadre ...

È morto VG Siddhartha - fondatore della più grande catena Indiana di caffè : È stato trovato il corpo di VG Siddhartha, fondatore e proprietario di Cafe Coffee Day, la più grande catena indiana di caffè. Siddhartha era scomparso il 29 luglio in circostanze ancora poco chiare e il suo corpo è stato trovato vicino a un

Scomparso nel nulla il “re del caffè” : in corso le ricerche di uno degli uomini più ricchi d’India : V.G. Siddhartha, uno degli uomini più ricchi d’India, proprietario della catena Cafe Coffee Day, è Scomparso lunedì notte: l’ultima volta è stato visto dal suo autista su un ponte nello stato sud-occidentale di Karnataka mentre parlava al telefono, e non vedendolo tornare, l’uomo ha allertato la polizia. Le ricerche si concentrano in queste ore nell’area del nel fiume Nethravathi, vicino Mangalore. Proveniente da una ...

Vicino a Mumbai - in India - sono stati soccorsi più di mille passeggeri di un treno - che da ieri erano bloccati a causa di un’alluvione : Le autorità Indiane hanno soccorso più di mille passeggeri di un treno che da venerdì erano bloccati a causa di un’alluvione a Vengani, circa cento chilometri a nord di Mumbai. Il treno era partito proprio da Mumbai ed era diretto

Piogge monsoniche in India - Bangladesh e Nepal : più di 3 milioni di bambini a rischio : In India, Bangladesh e Nepal 3,2 milioni di bambini sono a rischio a causa delle imponenti inondazioni prodotte dalle forti Piogge monsoniche che da più di una settimana si abbattono sull’Asia meridionale. Save the Children – l’Organizzazione internazionale che da 100 anni lotta per salvare i bambini a rischio e garantire loro un futuro – è fortemente preoccupata che il deterioramento delle condizioni meteorologiche, con la stagione dei ...

Siccità in India è stato il giugno più secco degli ultimi 5 anni - preoccupazione per il settore agricolo : L’India ha sofferto il giugno più secco degli ultimi cinque anni a causa del ritardo delle piogge monsoniche. Lo ha reso noto il Dipartimento meteorologico Indiano (Imd) ieri sera, alimentando la preoccupazione per i raccolti e per l’economia piu’ in generale. In totale le piogge sono state di un terzo sotto la media; in alcuni stati, tra i quali l’Uttar Pradesh, stato settentrionale fondamentale per la coltivazione della ...

Nazione più popolosa al Mondo. L’India si appresta a superare la Cina : La Cina non sarà il Paese più popoloso del mondo entro i prossima 10 anni. E’ la stima dell’Onu contenuta

Phil Spencer spera che con xCloud più giochi possano raggiungere l'Africa e l'India : Poiché il gaming è diventato ancora più mainstream e irrompe in vari aspetti sociali della vita, spesso può essere facile dimenticare che ci sono ancora enormi sezioni del mondo in cui le console tradizionali non hanno quasi nessuna presenza reale. Alcuni degli esempi chiave sarebbero l'Africa e l'India. Nonostante siano alcune delle aree più popolate del pianeta, le console tradizionali non hanno quasi nessuna quota di mercato. Ecco dove ...

I bambini morti di encefalite in India sono più di 100 : Nello stato Indiano del Bihar il numero di bambini morti di encefalite, forse a causa di una forma di intossicazione legata al consumo di litchi, è salito a più di cento. Ottantacinque bambini sono morti nel più grande ospedale pubblico dello