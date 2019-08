Il Real offre 120 milioni più James per Neymar Il Psg dice di no

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 12 agosto 2019) Il portale francese Le10Sport scrive che ilMadrid e il Psg sono in stretto contatto per provare a chiudere il trasferimento diin Spagna. In particolare, i contatti si sono intensificati dopo le dichiarazioni del tecnico del Psg Leonardo, che ha confermato che le trattative per la partenza didal Psg sono più avanzate di prima. Cosa che conferma che è concreta la volontà del club parigino di lasciare andare il brasiliano. Così, ilMadrid si sarebbe fatto avantindo 120più il cartellino diRodriguez. Il Psg, però, ha rifiutato. Il club francese preferirebbe che nell’affare venisse inserito Isco. Ma a questo punto è stato ila dire di no. In un secondo momento, il Psg ha esternato la volontà di trovare un nuovo portiere. Ha così suggerito di includere nell’affare Thibault Courtois o Keylor Navas. La trattativa continua. L'articolo Il...

