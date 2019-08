Huawei P30 e P30 Pro hanno la Night Mode anche per i selfie con l’ultimo aggiornamento

Ecco le novità per Huawei P30 Lite - MediaPad T5 - HONOR 20 Pro - Samsung Galaxy A70 e Galaxy J3 (2017) con i nuovi aggiornamenti : Huawei P30 Lite, MediaPad T5, HONOR 20 Pro, Samsung Galaxy A70 e Galaxy J3 (2017) si aggiornano ancora: nuove patch di sicurezza e non solo L'articolo Ecco le novità per Huawei P30 Lite, MediaPad T5, HONOR 20 Pro, Samsung Galaxy A70 e Galaxy J3 (2017) con i nuovi aggiornamenti proviene da TuttoAndroid.

Com’è EMUI 10 su Huawei P30 Pro : il video che ce lo mostra : Abbiamo già avuto modo di parlarvi svariate volte di EMUI 10, la nuova interfaccia utente concepita dal produttore cinese per i suoi dispositivi mobili. Abbiamo adesso la possibilità di guardarla più da vicino per via di un'anteprima video che ha preso forma grazie al lavoro degli esperti di XDA Developers, che hanno provato l'UI a bordo di Huawei P30 Pro. Come potete vedere, EMUI 10 ha molto di Android Q, la major-release su cui si basa tutta ...

Nuove offerte Amazon dal 12 agosto : più sconti per Huawei P30 Lite - P Smart e OnePlus 6T : La nuova settimana di metà agosto si apre con offerte Amazon Nuove di zecca. I protagonisti degli sconti sono sempre gli stessi (già in vetrina nel corso delle settimane precedenti) ma il risparmio garantito è, ancora una volta, più importante. Le promozioni in partenza questo lunedì 12 agosto riguardano dunque il Huawei P30 Lite, il P Smart 2019 e di nuovo la vecchia serie OnePlus 6T. Solo due giorni fa, all'interno di un approfondimento ...

Redmi Note 7 - Huawei P30 Lite - Samsung Galaxy S10 e Huawei P30 Pro tra le migliori offerte della giornata : Il mercato degli smartphone è in continuo fermento: tanti sconti su Redmi Note 7, Huawei P30 Pro, Huawei P30 Lite, Samsung Galaxy S10e e Galaxy A50 L'articolo Redmi Note 7, Huawei P30 Lite, Samsung Galaxy S10 e Huawei P30 Pro tra le migliori offerte della giornata proviene da TuttoAndroid.

Occasioni di agosto tra le offerte Amazon - prezzo Huawei P30 Lite e P20 Lite più basso di sempre : Anche ad agosto, anzi soprattutto in questo mese, le offerte Amazon possono nascondere non poche Occasioni interessanti. In questo weekend appena partito, ecco che tra le Occasioni del noto store ci sono due dispositivi bestseller del calibro di Huawei P30 Lite e P20 Lite. Entrambi, raggiungono un prezzo decisamente più basso delle scorse settimane e proprio per questo motivo, le relative promozioni vanno valutate nel dettaglio. Si parte con ...

Huawei P30 Pro e Samsung Galaxy A50 a prezzi mai visti con queste offerte Vodafone : Huawei P30 Pro e Samsung Galaxy A50 sono proposti in forte sconto ad alcuni clienti Vodafone con la solita rateizzazione in 30 mesi e zero anticipo. Ecco le offerte che l'operatore rosso sta inviando via SMS. L'articolo Huawei P30 Pro e Samsung Galaxy A50 a prezzi mai visti con queste offerte Vodafone proviene da TuttoAndroid.

Aggiornamento Huawei P30 / P30 Pro EMUI 9.1.0.185 : Huawei EMUI 9.1.0.185 Aggiornamento miglioramenti della patch di sicurezza e del sensore di impronte digitali scaricare e installare il software più recente utilizzando l'app HiCare

Huawei P30 Pro come fotografare il tramonto con smartphone : scattare foto bellissime del tramonto con lo smartphone Huawei P30 Pro bisognerà usare la modalità avanzata della fotocamera modificando i parametri della fotocamera manualmente e adattando le situazioni ambientali volta per volta.

Fuoritutto Huawei nel volantino Unieuro : P30 Lite - P30 Pro - Mate 20 Lite e Pro scontati : Un vero e proprio Fuoritutto Huawei nel volantino Huawei ora attivo e valido fino al 15 agosto. La catena di elettronica mette in copertina, tra le sue promozioni, quella dedicata ad un device di punta attuale come il Mate 20 Pro ma non mancano speciali sconti riservi anche (per la stessa serie) al Mate 20 Lite) e ancora al P30 Lite e P30 Pro. Insomma chi è fan del brand avrà pane per i suoi denti, almeno fino alla metà del corrente ...

Huawei P30 Pro potrebbe arrivare in un questo nuovo colore blu cielo : Huawei P30 Pro è stato lanciato dal produttore cinese in cinque colorazioni ma, stando ad una foto, lo smartphone potrebbe arrivare in una nuova versione L'articolo Huawei P30 Pro potrebbe arrivare in un questo nuovo colore blu cielo proviene da TuttoAndroid.

Huawei P30 Pro con cristalli Swarovski non costa uno sproposito - anzi : Huawei P30 Pro è disponibile in una nuova edizione limitata impreziosita da una speciale cover con cristalli Swarovski: ecco dove è acquistabile e a che prezzo. L'articolo Huawei P30 Pro con cristalli Swarovski non costa uno sproposito, anzi proviene da TuttoAndroid.

Ultime offerte Amazon per Huawei ti regala l’estate su P30 : ancora tempo per P30 Lite e P Smart : Le offerte Amazon di questa domenica 4 agosto si focalizzano soprattutto sugli sconti della promozione "Huawei ti regala l'estate". Il motivo è presto detto: proprio oggi ricorre la scadenza di una sezione specifica dell'operazione a premi del produttore. Giusto dunque dare risalto agli ultimi sconti sul top di gamma Huawei P30, senza dimenticare pure le condizioni agevolate ancora in vigore pure sull'acquisto di P30 Lite e P Smart (variante ...

Aggiornamento Huawei P30 / P30 Pro EMUI 9.1.0.185 : Huawei EMUI 9.1.0.185 Aggiornamento miglioramenti della patch di sicurezza e del sensore di impronte digitali scaricare e installare il software più recente utilizzando l'app HiCare

Huawei potrebbe lanciare degli smartphone con i nomi P300 - P400 e P500 : Dal Regno Unito arriva la notizia della presentazione da parte di Huawei della domanda di brevetto di alcuni marchi presso l'Intelectual Property Office of the UK L'articolo Huawei potrebbe lanciare degli smartphone con i nomi P300, P400 e P500 proviene da TuttoAndroid.