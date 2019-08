Getta bottiglia di plastica in mare e si vanta sui social | il ministro Costa | “Denunciato”

Getta una bottiglia in mare e scherza su Fb - il ministro Costa lo denuncia - VIDEO : Il gesto di un giovane che nelle acque del Cilento ha voluto sbeffeggiare la campagna PlasticFree ha indignato perfino il dicastero dell'Ambiente

