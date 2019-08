Briatore scende in campo A Matteo Salvini potrei dire di sì

Fonte : affaritaliani

(Di lunedì 12 agosto 2019) Flaviopotrebbedi sì ad una chiamata dinel caso in cui il leader della Lega gli offrisse un incarico di governo, magari nel turismo. "dirgli di sì, a patto di esser messo nelle condizioni di fare le cose" Segui su affaritaliani.it

Corriere : Briatore scende in campo: «Pronto a dire sì a Salvini per rilanciare il turismo» - Reartwo : Facile sfotterlo ...... Ma sono certo che farebbe ben meglio di certi ministri visti all’ opera. Non me lo vedo all… - GHERARDIMAURO1 : RT @Affaritaliani: Governo, Briatore scende in campo... Incarico da Salvini? 'Potrei dire di sì' -