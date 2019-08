Savona | lite tra bambini per l’altalena scatena una rissa tra genitori | uomo picchiato da

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 11 agosto 2019) È finita in unatraladi alcuniper l’altalena: il padre di uno è stato infatti pestato a sangue daidegli altri tre, riportando varie ferite e un trauma cranico. È successo venerdì 9 agosto a Carcare, nella provincia di: le famiglie coinvolte sono tutte di origini albanesi. Tutto è iniziato con unatrache si è trasformata in un’accesa discussione tra i, conclusasi con un botta e risposta tra l’che è stato poie la moglie di uno dei 3 aggressori, residenti a Cairo Montenotte, nel savonese. Il 10 agosto, all’indomani della, i tre uomini hanno trovato il rivale in un bar e così uno di loro lo ha aggredito alle spalle ma è stato sopraffatto. A quel punto gli altri due sono intervenuti colpendolo con calci e pugni, e poi sono scappati. La vittima è stata portata all’ospedale con varie ...

