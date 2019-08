Real Madrid | i convocati per la Roma | indicazioni di mercato su Bale e James Rodriguez

Amichevole - Roma - Real Madrid (diretta tv Sky Sport e TV8) : Proseguono le amichevoli in attesa dell’inizio della prossima stagione di Serie A, appuntamento fissato per sabato 24 agosto. Domenica 11 agosto, live dallo stadio Olimpico, Roma-Real Madrid, partita valevole per la Mabel Green Cup. Il match sarà trasmesso a partire dalle ore 20 su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A, con la telecronaca di Riccardo Trevisani, il commento tecnico di Luca Marchegiani e gli aggiornamenti dal campo ...

Roma-Real Madrid in tv in chiaro su TV8 e in streaming - test di lusso all'Olimpico : Amichevole di lusso questa domenica 11 agosto all'Olimpico. Alle ore 20 si gioca infatti Roma-Real Madrid e sarà l'occasione per presentare la squadra giallorossa ai propri tifosi in vista della stagione che ormai sta per iniziare. Un test sicuramente importante per la squadra di Fonseca, che ha disputato tutto sommato un buon precampionato e che ora alza l'asticella a due settimane dall'inizio del torneo di serie A. L'allenatore portoghese ...

Neymar - apertura del Psg al Real Madrid : verso un clamoroso trasferimento : Psg e Real Madrid hanno iniziato a trattare il trasferimento di Neymar. Due mesi dopo la rottura definitiva con il campione brasiliano, il club francese, che sperava di convincere l’attaccante a restare, ha alzato bandiera bianca. E stando ad As ha aperto una linea di contatto con i Blancos, esclude

Neymar - i tifosi del Real Madrid si dividono : i risultati di un sondaggio : La possibile firma di Neymar col il Real Madrid non scuote i cuori del tifo Blancos. Almeno stando ai risultati del sondaggio effettuato dal quotidiano spagnolo ‘AS’, secondo cui sei tifosi su dieci bocciano l’operazione. Su 137mila internauti che hanno risposto alla domanda “Vorreste che Neymar firmasse per il Real Madrid?”, infatti, il 59,7% ha risposto ‘no’, contro il 40,3% che vorrebbe invece ...

Real Madrid - Zidane : “La Roma si è rinforzata - farà una grande stagione” : “La Roma è una grande squadra, si è rinforzata parecchio ed è sempre competitiva. Le squadre italiane sono sempre molto organizzate difensivamente e la Roma è una di quelle, per questo motivo farà una grande stagione“. Queste le parole di Zinedine Zidane, in un’intervista trasmessa su Sky Sport, alla vigilia della partita amichevole tra il Real Madrid e i giallorossi. “E’ stato un precampionato difficile, la ...

Real Madrid - un super gol di Hazard stende il Salisburgo [VIDEO] : Vittoria di misura per il Real Madrid nell’amichevole giocata sul campo del Salisburgo. Alla Red Bull Arena Zinedine Zidane schiera un 3-4-2-1 con Isco e Hazard alle spalle di Benzema. Il Salisburgo parte forte sul piano del ritmo, ma la prima occasione è di marca Blancos: al 13′ Benzema si vede neutralizzare la conclusione dal portiere avversario Stankovic. Il vantaggio del Real arriva però al 19′, con il primo gol ...

Real Madrid : Modric - James Rodriguez e Bale esclusi dall'amichevole col Salisburgo : Il Real Madrid ha avuto un'estate con molti investimenti, acquistando campioni del calibro di Eden Hazard, Luka Jovic e Ferland Mendy, mentre sono stati ceduti vari giocatori che non rientravano più nei piani di Zidane. Finora diversi club di Serie A hanno messo gli occhi sui giocatori madrileni: il Napoli è fortemente interessato al colombiano James Rodriguez, il Milan ha mostrato interesse per il centrocampista croato Luka Modric e l'Inter era ...

Milan - sogno-Luka Modric : il Real Madrid non lo convoca - altro contatto social. Si fa l'affare impossibile? : E i tifosi del Milan adesso sognano davvero. Già, perché Luka Modric non è stato convocato dal Real Madrid per l'amichevole di oggi, mercoledì 7 agosto, con il Salisburgo. Ufficialmente, per un affaticamento muscolare che avrebbe colpito il Pallone d'oro 2018. Ma solo poche ore fa, l'ultimo contatto

Roma - l’amichevole con il Real Madrid live in esclusiva su Tv8 : Dove vedere Roma Real Madrid – Amichevole di alto livello per la Roma, che domenica 11 agosto affronterà il Real Madrid allo Stadio Olimpico: la prima gara per i giallorossi in casa, e nell’occasione la squadra sarà presentata ufficialmente ai tifosi. Per la Roma sarà la nona uscita stagionale dopo le cinque gare di allenamento già […] L'articolo Roma, l’amichevole con il Real Madrid live in esclusiva su Tv8 è stato ...

Real Madrid - Bale resta in uscita : il Bayern Monaco sulle tracce del gallese : C’è una pista tedesca per Gareth Bale. Il gallese continua ad essere fuori dai programmi del Real Madrid e negli ultimi giorni sulle sue tracce si è messo il Bayern Monaco. Lo rivela ‘As’, sottolineando come i rapporti tra i Blancos e il club bavarese siano eccellenti. Si potrebbe ripetere un’operazione in stile James Rodriguez, con un prestito molto oneroso e un diritto di riscatto alto. A giocare un ruolo ...

El Paìs : il Real Madrid non regalerà James : Mancano tre giorni ormai alla chiusura del mercato inglese. Settantadue ore per portare Pogba al Real Madrid. Zidane lo vuole, vuole lui e il centrocampista dell’Ajax Van de Beek. Anche i Blancos devono vendere, alleggerirsi. In cima alla lista ci sono Bale e James Rodriguez. Scrive El Paìs che la situazione del colombiano non è cambiata, che l’interesse del Napoli c’è, è rimasto immutato. Così come, però, è rimasta immutata ...

As : Il Bayern chiede in prestito Bale al Real Madrid : Potrebbe tornare sul mercato Gareth Bale. Il calciatore è tra gli epurati di Zidane insieme a James Rodriguez, ma finora d oggi il Real Madrid non è riuscito a piazzare i suoi gioielli. Per Bale è sfumata la possibilità Cina a causa della famiglia e adesso si aprirebbero per lui le porte della Germania. Secondo quanto riporta As il Bayern Monaco, che segue da tempo il calciatore, sarebbe interessato ad un prestito come fatto in passato con James ...

As : “Pibe” Valderrama a James “vattene dal Real Madrid” : “Pibe” Valderrama uno dei migliori giocatori nella storia del calcio colombiano, ha parlato ai microfoni di Blu Radio esprimendo la sua opinione sul caso James Rodriguez. Lo riporta As, che siega la posizione dello storico”10″ della nazionale colombiana che ha suggerito a James di lasciare il Real Madrid poiché non avrà occasioni di giocare e mettersi in evidenza dal momento che Zidane non lo ama. “Che parta per ...

