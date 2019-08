Open Arms | il Viminale attacca il Garante nazionale Cinque motivi per cui non può farlo

Migranti : Gere sulla ong Open Arms - Fusaro attacca 'Geniale trovata pubblicitaria' : Richard Gere che sale a bordo della nave Ong spagnola Open Arms, consegna dei viveri all'equipaggio, assiste i Migranti e rilascia dichiarazioni non tenere nei confronti dell'Italia riguardo agli ultimi sviluppi relativi alla politica sull'immigrazione. E' questo il riassunto di ciò che è accaduto negli ultimi giorni, destando non poche polemiche, a partire dalle risposte piccate del Ministro dell'Interno Matteo Salvini che lo ha invitato ad ...

Open Arms : 10°giorno a bordo - resistiamo : 12.00 "Decimo giorno a bordo, una caldissima domenica di agosto. resistiamo, abbiamo 160 motivi per farlo. 160esseri umani che hanno il diritto di sbarcare in un porto sicuro. Vergogna Europa.#meglio multatichecomplici". Così su Twitter Open Arms,la ong che ha soccorso in mare giorni fa 121 migranti,poi altri 39. La nave è ferma nel Medirerraneo. Ieri, da Lampedusa, anche l'attore Richard Gere ha voluto richiamare l'attenzione sulla ...

Migranti - decimo giorno sulla Open Arms : “Resistiamo in questa caldissima domenica. 160 persone hanno diritto di sbarcare - vergogna” : “decimo giorno a bordo, una caldissima domenica di agosto. Resistiamo, abbiamo 160 motivi per farlo. 160 esseri umani che hanno il diritto di sbarcare in un porto sicuro. Vergogna Europa.#megliomultatichecomplici”. Lo scrive in un tweet Open Arms, la nave che dieci giorni fa ha soccorso prima 121 Migranti e ieri altri 39. Due giorni fa sulla nave della ong è salito anche l’attore di Hollywood Richard Gere per portare acqua e ...

Open Arms salva altri 39 migranti : Open Arms continua a salvare migranti nel mar Mediterraneo. La nave della Ong spagnola, ormeggiata da giorni davanti a Lampedusa senza poter attraccare, ha fatto sapere di averne imbarcati altri 39 che si aggiungono ai 121 che erano già sulla nave. Sull'imbarcazione anche Richard Gere: "Non ho interessi politici, l'unico obiettivo prendermi cura della gente", ha detto il famoso attore americano che ha aggiunto: "Ho ascoltato storie orribili di ...

Open Arms - Richard Gere : "Gli italiani sono cambiati" : Alla conferenza stampa di oggi a Lampedusa per chiedere lo sbarco immediato della Open Arms ha partecipato anche l’attore americano Richard Gere secondo cui "gli italiani sono cambiati". L'attore e attivista per i diritti umani ieri era salito a bordo della nave della Ong spagnola Proactiva, da 9 giorni in mare senza poter attraccare in nessun porto del Mediterraneo nonostante ci siano minori a bordo e la situazione sia ...

Immigrazione : Open Arms salva altre 39 persone : ROMA - altre 39 persone sono state salvate durante la notte da Open Arms. Si aggiungono alle 121 già a bordo. "Tutti hanno bisogno di...

Migranti - l’appello di Richard Gere : “Aiutate Open Arms”. Salvini : “Li porti nelle sue ville a Hollywood” : La nave della Ong spagnola Open Arms e' in attesa da 9 giorni di un porto sicuro per i 121 Migranti a bordo, che da questa mattina sono diventati 160. Nella notte infatti l'imbarcazione ha effettuato un'altra operazione di salvataggio in acque internazionali e soccorso 39 persone. La tensione a bordo della nave e' salita questa mattina quando e' giunta la notizia che Malta era disposta ad accogliere solo gli ultimi 39 Migranti salvati, ...

Migranti - Richard Gere : “Persone a bordo della Open Arms hanno toccato il mio cuore. Vengono dall’inferno - donne tutte stuprate” : “hanno tutti toccato il mio cuore in tantissimi modi. Centoventuno persone… credo di aver parlato con quasi tutti. hanno storie incredibili, Vengono da un inferno vero e proprio, soprattutto quelle che arrivano dalla Libia”. A dirlo è stato Richard Gere, attore e attivista per i diritti umani, raccontando durante una conferenza stampa a Lampedusa gli incontri con i Migranti a bordo della Open Arms. “tutte le donne sono ...

L'Astral in viaggio per raggiungere Open Arms : L'imbarcazione Astral sta viaggiando verso la nave di Open Arms, ferma da 9 giorni in acque internazionali a largo di Lampedusa. i volontari porteranno viveri e beni di prima necessità ai migranti in mare.? (Video Vista) Redazione ?

Richard Gere sulla Open Arms : "I migranti vengono dall'inferno". Salvini : "Portali a Hollywood" : L'attore ha raccontato in una conferenza stampa gli incontri con le persone a bordo della nave spagnola: "Tutte le donne...

Richard Gere a Lampedusa in sostegno dei migranti salvati dalla Open Arms : “Mio figlio è rimasto molto colpito da questa vicenda” : “Hanno tutti toccato il mio cuore. Ho parlato con un gruppo di donne sulla nave: una nonna, con la figlia e i nipotini e la loro storia è orribile. Hanno minacciato di fare del male al resto della famiglia se la mamma dei bambini non si fosse concessa sessualmente più volte e lei si è sacrificata”. A dirlo è Richard Gere, l’attore americano che venerdì è salito a bordo della nave dell’ong Open Arms ormeggiata da giorni al ...

Open Arms - Richard Gere contro il sicurezza-bis. E Matteo Salvini : "Portali nelle tue ville col jet privato" : L'ultimo paladino della sinistra, la vicenda è nota, è Richard Gere, che si è fiondato a bordo della Open Arms, ormai ferma da nove giorni tra Lampedusa e Malta in attesa dell'ok allo sbarco. E a bordo della nave, la star del cinema dà spettacolo: "Non sono italiano, ma vengo dagli Usa dove c'è una

Richard Gere - conferenza stampa Open Arms : “La situazione va sbloccata” : Richard Gere alla conferenza stampa a Lampedusa per Open Arms lancia un importante messaggio. Ecco le sue parole Ieri, 9 Agosto 2019, ha fatto notizia la presenza di Richard Gere a bordo della Ong spagnola Open Arms che trasporta migranti da ben 9 giorni e che non sembra riuscire a trovare un porto dove potersi […] L'articolo Richard Gere, conferenza stampa Open Arms: “La situazione va sbloccata” proviene da Gossip e Tv.

Richard Gere con Open Arms : "Gli italiani sono cambiati..." : Malta: "Prendiamo solo le ultime persone soccorse". Salvini: "Spero che Richard Gere a bordo si abbronzi. La nave è spagnola, sbarchino a Ibiza". La risposta della star hollywoodiana: "Non mi interessa Salvini, ma le persone"