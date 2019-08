Il Fatto | Il Ponte Morandi era malato prima di nascere Nei vecchi documenti la verità

Il web contro Gabry Ponte dopo il gesto Fatto ad Elisabetta Gregoraci : Durante il programma “Battiti Live” Gabry Ponte ha toccato il lato b di Elisabetta Gregoraci , di certo una scena che non è sfuggita al pubblico, ma non è nemmeno piaciuta, tanto che alcuni, sui social, hanno iniziato a parlare di molestie ses….uali ai danni della conduttrice. Nel corso dell’ultima puntata dello show musicale Gabry Ponte ha toccato più volte il posteriore della conduttrice mentre salutava il pubblico dopo la sua performance. La ...

Ponte Morandi - Di Maio : “Persone morte perché Benetton non hanno Fatto manutenzione. Revocare concessione” : Il crollo del Ponte Morandi “è stata una pagina tristissima della nostra storia e grazie all’abbattimento ora possiamo costruire. Ma soprattutto dobbiamo fare giustizia. Quelle persone che sono morte sono morte perché qualcuno non ha fatto manutenzione per questo Ponte. E quel qualcuno sono Autostrade per l’Italia della famiglia Benetton, inutile che si dica Atlantia per non capire di chi stiamo parlando. Sono la famiglia ...