SCUOLA Prof mancanti | la lezione di Milano al sistema in crisi

Frase choc su Cerciello - prof si difende : "Mai politica a SCUOLA" : Pina Francone Eliana Frontini, la docente autrice del post choc sulla morte del carabiniere, rischia di perdere la cattedra. E adesso ritratta "Uno di meno, e chiaramente con uno sguardo poco intelligente: non ne sentiremo la mancanza". Questo il commento choc pubblicato da una professoressa sulla morte del carabiniere Mario Cerciello Rega. Poi Eliana Frontini si è scusata, ma rischia comunque il posto di lavoro al liceo Pascal di ...

SCUOLA - via libera assunzione 53000 Prof : 19.11 Il ministero dell'Economia ha dato il via libera all'assunzione di 53.627 docenti dopo la richiesta del ministero dell'Istruzione del mese scorso che chiedeva l'autorizzazione ad assumere "complessivamente 58.627 unità". Lo si legge in una nota del ministero dell'Economia. Il ministero dell'Istruzione na aveva chiesti 5 mila in più per coprire i vuoti in organico.

Prof fa sesso a SCUOLA con un 13enne : “È tutta colpa sua - era sempre aggressivo” : Brittany Zamora, insegnante 28enne dello Stato USA dell'Arizona, è stata condannata a 20 anni di carcere per aver fatto sesso con un suo alunno, anche in classe. Ora però il suo avvocato è tornato alla carica: "Quel ragazzino era ossessionato da lei" e "molto aggressivo".Continua a leggere

SCUOLA : è lite sull’autonomia. Per i professori addio chiamata regionale : Il tema era sostenuto da Lega e ministro Bussetti, il premier Conte: «Decentramento ma non su tutto»

Conte : «Sì autonomia ma non su tutto» Sulla SCUOLA passa linea M5S - ira di Zaia Salta la chiamata “regionale” dei prof : «I governatori non avranno tutto quello che hanno chiesto», chiarisce il premier. Che difende i suoi ministri, e precisa: «Niente vacanze, lavoriamo alle riforme»

SCUOLA - la Lega cede a M5S : saltano le assunzioni dei prof su base regionale : Non ci saranno dipendenti della Scuola che passeranno alle regioni, non ci saranno stipendi regionali, non ci saranno stipendi di serie A e di serie B. Così il sottosegretario...

SCUOLA/ Il "compito" assegnato dalle prove Invalsi ai prof di lettere : Elementi di riflessione per i docenti di lettere alla luce dei risultati del rapporto Invalsi. Come educare i giovani a comprendere un testo?

SCUOLA : l’esperienza della professoressa Maria Raschello al Cern : Maria Raschello (41 anni) è una docente di matematica e scienze presso la Scuola media di Cavezzo (Modena). Come leggiamo da un recente articolo pubblicato sul Resto del Carlino, l’insegnante, assieme ad altri 19 colleghi italiani, è stata scelta dal bando pubblicato dalla Fondazione Golinelli di Bologna, riguardante un viaggio di formazione al Cern di Ginevra, il più grande laboratorio di fisica delle particelle dell’intero ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 17 Luglio : L’attore per un applauso spesso è disposto a giocarsi la madre - Tullio Solenghi a 11 anni sul piatto della vita ha rilanciato con la SCUOLA : “Il primo pubblico sono stati i compagni di classe - il primo copione le imitazioni dei professori - la docente di Fisica la vittima preferita : L’inchiesta “Al Metropol accordo concreto” Per gli inquirenti, la versione secondo cui la trattativa con i russi non si sarebbe conclusa non regge: l’affare aveva una base avanzata. Per questo volevano andare “veloci” di Davide Milosa Tutto tutto niente niente di Marco Travaglio Il discorso di Chiara Appendino, sindaca 5Stelle di Torino, in Consiglio comunale per licenziare il vicesindaco Guido Montanari e dare l’ultimatum agli ...

SCUOLA : in Veneto prof a lezione di alternanza - progetto sperimentale per aziende : Venezia, 16 lug. (AdnKronos) - prof a Scuola di impresa e aziende alla scoperta del sistema educativo regionale: l’”incrocio” formativo tra Scuola e aziende è l’obiettivo dell’iniziativa sperimentale avviata in Veneto da Regione e Ufficio Scolastico regionale, nell’ambito del protocollo di intesa su

SCUOLA : in Veneto prof a lezione di alternanza - progetto sperimentale per aziende : Venezia, 16 lug. (AdnKronos) – prof a Scuola di impresa e aziende alla scoperta del sistema educativo regionale: l'”incrocio” formativo tra Scuola e aziende è l’obiettivo dell’iniziativa sperimentale avviata in Veneto da Regione e Ufficio Scolastico regionale, nell’ambito del protocollo di intesa sull’alternanza Scuola-lavoro siglato con le parti datoriali e sindacali. Nei primi quindici giorni ...

SCUOLA/ Dati Invalsi - via la foglia di fico ai prof : due Italie e molti Sud : Le prove Invalsi hanno smentito i 5 Stelle e anche molti luoghi comuni: non è vero che il disastro inizia alle medie, comincia già nella primaria