Russia | esplosione in installazione militare | 5 i morti e 3 feriti

Russia - il momento dell’esplosione nella base militare di Severodvinsk : una grande palla di fuoco e fortissimi boati squarciano il cielo [VIDEO] : Diverse esplosioni a catena hanno generato spaventosi boati e un incendio in una base militare a Severodvinsk, nella regione di Arkhangelsk, nel nord della Russia. nella base erano presenti i sottomarini atomici della flotta del nord. La causa dell’incendio è stata l’esplosione di un motore a propulsione liquida nel corso di un test. Il disastro potrebbe essere stato provocato da “un errore umano”, ha spiegato il vice ministro della difesa ...

Russia - esplosione in deposito di munizioni : circa 4mila evacuati : Ad Achinsk, città siberiana, un deposito di munizioni è esploso in seguito a un incendio: circa 4mila persone sono state evacuate, secondo quanto ha reso noto l’amministrazione comunale, e riportato da Ria Novosti. Almeno 4 persone sono rimaste ferite. Secondo i servizi di emergenza nel deposito erano conservati 40mila proiettili calibro 142 e 152 millimetri. L'articolo Russia, esplosione in deposito di munizioni: circa 4mila evacuati ...

Russia - esplosione in un deposito di munizioni : evacuate mille persone : Paura in Russia dove sono state evacuate circa mille persone a causa di un’esplosione in un deposito di munizioni militari. Tra di esse anche 257 bambini che partecipavano a un campo estivo. L’area evacuata era adiacente al deposito andato a fuoco oggi vicino nel distretto di Achinsk, nella regione siberiana di Krasnoyarsk. Lo ha riferito il ministero delle Emergenze. “L’evacuazione riguarda le tre aree di Zaborka, May ...