Renzi | nessun accordo segreto con M5S | Salvini? ha paura di me

Alessandra Ghisleri - allarme per Matteo Salvini : "Nessuno scordi la parabola di Renzi. Italiani? Irritati" : Al voto al voto. L'esito di questa crisi di governo dovrebbe - il condizionale è sempre d'obbligo - condurre in tempi rapidi alle elezioni, tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre. Scontata la vittoria di Matteo Salvini e della Lega? Sondaggi alla mano, sì. Ma chi afferma di non avere certezze