Ecco le Ai-tapas | realizzate da un’intelligenza artificiale che gioca ad abbinare i sapori

Fonte : wired

(Di sabato 10 agosto 2019) Dublino – Riuscirà mai un algoritmo a mettere a punto nuove ricette capaci di creare esplosioni di sapore, proprio come fa uno chef? Quando si parla di creatività computazionale, è importante definire esattamente di che cosa si stia intendendo, perché in ogni caso un software può occuparsi solo di una parte ben limitata della preparazione del piatto. Ciò che un’intelligenzaoggi può sperabilmente fare è, in sostanza, dare una mano nel processo di ideazione della ricetta, suggerendo qualcosa che possa ispirare chi la realizzerà. Non si tratta comunque di un compito semplice: nel campo della creatività applicata alla ristorazione, infatti, le possibili combinazioni di ingredienti e disono praticamente infinite. E allo stesso tempo emergono delle limitazioni di cui tenere conto sulla base delle preferenze culturali, dei diversi regimi alimentari e delle questioni ...

