Dopo l’apertura di Icardi | il Napoli tratta con l’Inter Contatti Ausilio-Giuntoli

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 10 agosto 2019) L’attesa e la pazienza sono fondamentali sul mercato. Ancora di più per De Laurentiis, soprattutto nellativa per il suo obiettivo più desiderato, come scrive il Corriere dello Sport: Mauroha aperto al, anche grazie alla proposta di ingaggio importante: 7,5 milioni a stagione. Ora ci vuole la pazienza necessaria perre con l’Inter. Il club nerazzurro chiede 75-80 milioni, De Laurentiis non è disposto ad andare oltre i 50. Ma i nerazzurri sembrano più disposti a chiudere con ilche con la Juve, per i cattivi rapporti tra i due club. E la Juve, eterna rivale del, nel casonon sembra perciò imbattibile. In questi giorni in cui ilè negli States i colloqui tra Inter esono andati avanti. L’ultimo è stato, proprio dall’America, tra i due direttori sportivi,. Resta da risolvere il nodo dei diritti ...

rosdefilippis : RT @francofontana43: Dopo le comiche finali, le torte in faccia. Ma Conte non ci sta. Una cosa, però, non mi è chiara: perché mai, per romp… - mmanca : RT @MarleyBrandy: I #senzadime ricoverati in terapia intensiva dopo l'apertura di Renzi al M5S. Se non smetto di ridere mi viene male e li… - Arsenio_ : RT @MarleyBrandy: I #senzadime ricoverati in terapia intensiva dopo l'apertura di Renzi al M5S. Se non smetto di ridere mi viene male e li… -