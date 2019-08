Chioggia | gli rifiutano ingresso perché ‘africano’ | 18enne racconta | “Io italiano | non ci

Fonte : fanpage

(Di sabato 10 agosto 2019) Un giovane calciatore di 18 anni, Pietro Braga, non è potuto entrare in uno chalet di-Sottomarinanero: "Quando il buttafuori mi ha detto che gli africani non potevano entrare, io e i miei amici ci siamo guardati e siamo scoppiati a ridere: pensavamo fosse una battuta". Pietro ha origini etiopi ma è stato adottato ed è cittadino

gelonet75 : RT @Cortez1958: @matteosalvinimi Non sono leghista, ti ho difeso 'in fatti e DIRITTO' sulla questione '49 mln' e su 'russiagate-rubli' ma,… - fabiogiannetti : RT @Cortez1958: @matteosalvinimi Non sono leghista, ti ho difeso 'in fatti e DIRITTO' sulla questione '49 mln' e su 'russiagate-rubli' ma,… - MarcoBlt64 : @matteosalvinimi Perché ministro non solidarizza con il ragazzo di colore che è stato buttato fuori dalla spiaggia… -