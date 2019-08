Atletica | Europei a Squadre – Le vittorie di Davide Re e Yeman Crippa portano l’Italia

Atletica – Europei a squadre 2019 - gli azzurri sfiorano l’en plein nella prima giornata di gare : Di dieci atleti impegnati nelle prove di ammissione (gare di sprint e ostacoli), ben nove guadagnano la promozione Un’ottima Italia chiude ad un passo dall’en-plein di qualificati alle finali la prima giornata dei Campionati Europei a squadre di Bydgoszcz, in Polonia. Di dieci atleti impegnati nelle prove di ammissione (gare di sprint e ostacoli), ben nove guadagnano la promozione. In particolare evidenza Marcell Jacobs nei 100 ...

VIDEO Atletica - Europei a squadre 2019 : nei 100 metri piani sarà Jacobs contro Vicaut. Le batterie odierne a confronto : Gli Europei a squadre di Atletica stanno per riservare un gran bel confronto sui 100 metri piani: da una parte per l’Italia Marcell Jacobs, autore oggi di 10″09, dall’altra per la Francia Jimmy Vicaut, co il crono di 10″07. In attesa del confronto in finale ecco il VIDEO che compara le prestazioni dei due in batteria. IL confronto DELLE batterie SUI 100 metri DI Jacobs E VICAUT A clash between France and Italy in the ...

Davide Re Atletica - Europei a squadre 2019 : “Nel rettilineo conclusivo ho spinto quanto bastava” : Brilla la stella di Davide Re agli Europei a squadre di atletica: l’azzurro vince la batteria dei 400 metri piani in 45″86 e si presenta tra i favoriti al successo della finale di domani. Il quattrocentista italiano a fine gara ha parlato ai microfoni del sito federale, lasciando le impressioni sulla gara. Di seguito le sue parole. “Sono contento perché ero più teso per la batteria che per la finale di domani. Volevo cercare di ...

Atletica – Europei a squadre di Bydgoszcz : domani si alza il sipario - subito dodici azzurri in gara : Dieci di loro affronteranno le batterie, per cercare di qualificarsi al turno decisivo in programma nei giorni seguenti, mentre per due lanciatori sarà già l’ora della finale diretta che assegna punti Saranno dodici gli azzurri impegnati nella prima giornata di gare a Bydgoszcz, in Polonia, per gli Europei a squadre, al via venerdì 9 agosto alle 18.30. Dieci di loro affronteranno le batterie, per cercare di qualificarsi al turno decisivo ...

Atletica - Europei a squadre 2019 : date - programma - orari e tv. Il calendario gara per gara : La Coppa Europa 2019 di Atletica leggera si disputerà a Bydgoszcz (Polonia) nel weekend del 9-11 agosto. Il ribattezzato Campionato Europeo a squadre, erede nel nome e nella sostanza della storica manifestazione continentale, prevede la partecipazione di 12 Nazionali che si daranno battaglia per la conquista dell’ambito trofeo ma anche per conservare il proprio posto nella massima categoria visto che quest’anno sono previste ben ...

Atletica – Europei a squadre : azzurri carichi e motivati in Polonia : Atltica, azzurri in Polonia per gli Europei a squadre: le sensazioni del Dt La Torre Cinquantaquattro azzurri, tanta voglia di mettersi in evidenza agli Europei a squadre e di dare impulso al bel momento dell’Atletica italiana. È decollata da Fiumicino (Roma) la spedizione per la rassegna continentale per nazioni in Polonia, a Bydgoszcz, in calendario da venerdì 9 a domenica 11 agosto. Gli azzurri guidati dal direttore tecnico ...

Atletica - Europei a squadre Bydgoszcz 2019 - Antonio La Torre : “Combattere gara per gara - punto a punto” : La Nazionale italiana di Atletica leggera parte per Bydgoszcz (Polonia), dove nel fine settimana sono in programma gli Europei a squadre: dodici Paesi in gara, ben cinque retrocessioni, l’Italia è chiamata, con una squadra piuttosto giovane, a centrare la permanenza nella massima divisione continentale. Così all’ANSA il direttore tecnico Antonio La Torre: “Dobbiamo cercare di rimanere nell’élite dell’Atletica ...

Atletica – Europei a squadre di Bydgoszcz - domani la partenza degli azzurri per la Polonia : I 54 azzurri raggiungeranno nel pomeriggio di domani la località polacca che accoglie la rassegna continentale per nazioni, la vecchia Coppa Europa Decolla domani da Fiumicino la spedizione azzurra per gli Europei a squadre di Bydgoszcz (Polonia) in programma da venerdì 9 a domenica 11 agosto. I 54 azzurri raggiungeranno nel pomeriggio di domani la località polacca che accoglie la rassegna continentale per nazioni, la vecchia Coppa Europa, ...

Atletica – Europei a squadre - quattro gli azzurri con il primo accredito in partenza per Bydgoszcz : Desalu, Re, Crippa e Sottile salgono sull’aereo per Bydgoszcz con il primo accredito nelle proprie rispettive discipline I numeri: 851 atleti da 12 nazioni. A una settimana dagli Europei a squadre di Bydgoszcz, in Polonia (9-11 agosto), la pubblicazione delle final entries aiuta a orientarsi circa il valore degli avversari degli azzurri, in un’edizione che “boccia” cinque squadre su dodici e che di conseguenza richiede un posto tra ...

Italia al centro del mondo : dopo le Olimpiadi 2026 - candidature per Europei di nuoto e Atletica. Giochi del Mediterraneo a Taranto? : L’Italia vuole tornare al centro del panorama sportivo internazionale e proprio per questo motivo punta a ospitare eventi di primissima fascia, uno dei modi migliori per aumentare la visibilità di una determinata disciplina e per creare le basi per un futuro prolifico per quanto riguarda i risultati. La nostra Nazione ha conquistato con pieno merito l’organizzazione delle Olimpiadi Invernali 2026, la candidatura di Milano e Cortina ...

Atletica – Europei a squadre : tutto pronto per la rassegna di Bydgoszcz - la lista dei convocati azzurri : Sono 54 gli atleti italiani convocati dal dt La Torre per i Campionati Europei a squadre di Bydgoszcz Il direttore tecnico delle squadre nazionali Antonio La Torre ha comunicato l’elenco dei convocati per i Campionati Europei a squadre di Bydgoszcz, in Polonia, in programma da venerdì 9 a domenica 11 agosto. Sono 54 gli azzurri selezionati, 27 uomini e altrettante donne. Alfredo Falcone/LaPresseALFREDO FALCONE In squadra anche il capolista ...

Atletica - Alfio Giomi : “L’Italia gode di buonissima salute - candidatura per gli Europei 2024. Tortu e Tamberi stanno recuperando” : Alfio Giomi, Presidente della FIDAL, definisce in maniera esaltante la prima parte di stagione dell’Italia: “Un successo del sistema Atletica“. Il bilancio arriva dopo un buon mese di luglio caratterizzato dagli importanti risultati ottenuti agli Europei Under 23 e Under 20 andati in scena tra Gavle e Boras poche settimane fa. Il numero 1 dell’Atletica leggera traccia un bilancio estremamente positivo: ...

Europei Atletica 2024 – Roma si candida ufficialmente : ecco il progetto italiano a 50 anni dall’oro di Pietro Mennea : Con l’appoggio del Governo, Roma presenterà la sua candidatura per gli Europei di Atletica 2024: le gare si svolgeranno fra le bellezze della Città Eterna Nel pomeriggio odierno l’incontro tra il presidente della Fidal, Alfio Giomi, e il sottosegretario con delega allo sport, Giancarlo Giorgetti, ha dato esito positivo: incassato il sì del governo, Roma presenterà la sua candidatura agli Europei di Atletica 2024. Sono passati 50 anni ...

Atletica - l’Italia si candida per ospitare gli Europei 2024 : Roma in pole position - gare anche al Colosseo e al Circo Massimo : L’Italia si candiderà per organizzare gli Europei 2024 di Atletica leggera a Roma, a cinquant’anni dall’ultima edizione che andò in scena sempre nella capitale. Come riporta la Gazzetta dello Sport, Alfio Giomi (Presidente Fidal) e Giancarlo Giorgetti (sottosegretario con delega allo sport) si sono incontrati a Palazzo Chigi raggiungendo l’accordo: il Governo firmerà la lettera di appoggio alla candidatura entro il 31 ...