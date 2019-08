Violenza su donne | Bongiorno | ‘da oggi codice rosso aiuto concreto’

Noi donne vittime di Violenza in case famiglia : tra degrado - cibi scaduti e libertà negata : Due donne vittime di violenza ci hanno raccontato la loro vita in casa famiglia (con i figli), dopo l'allontanamento dalla casa coniugale. "Non è come scrivono sulle brochure, qui non si svolge nessun percorso, siamo semplicemente bloccate in una stanza con i nostri figli. Ci danno da mangiare cibi scaduti e ci chiedono di comprarci tutto da sole. Eppure percepiscono fino a 100 euro giornalieri per ospite".Continua a leggere

La lunga marcia di Martina contro la Violenza sulle donne : “Camminiamo a testa alta” : “Camminate a testa alta, non è vero che siete deboli, anzi è proprio il contrario. Nel nostro Paese si tende a considerare meno forti le donne vittima di violenza che decidono di denunciare maltrattamenti e abusi. E invece sono donne coraggiose. Avete idea di quanta forza ci voglia a fare una scelta del genere, specie se, come nella maggioranza dei casi, il violento è un familiare?”.Martina Pastorino si ferma, il ...

Il codice rosso non basta contro la Violenza sulle donne : “Parli con lingua biforcuta” si sarebbe detto un tempo: ora ci si interroga se sia davvero inconsapevole quell’assuefazione a un linguaggio violento e irrispettoso, che ha reso possibile augurare pubblicamente lo stupro o la sterilizzazione.Eppure con la lingua biforcuta parlano molti di coloro che oggi annunciano entusiasti la salvivifica efficacia della legge “codice rosso” approvata in ...

Per combattere la Violenza sulle donne abbiamo ottenuto buone leggi - ma dobbiamo vigilare sulla loro rigorosa applicazione : Uno degli aspetti che amo di più dell’impegno politico e istituzionale è il contatto diretto con le cittadine e i cittadini, con le Associazioni, con i tantissimi italiani che dedicano il loro tempo e la loro professionalità a migliorare la società in cui viviamo, a contribuire alla causa della giustizia, a riparare i torti e a difendere i più deboli e i più maltrattati. Quando questi impegni si ...

Violenza contro le donne - il Codice Rosso è legge. Cosa prevede : Il Codice Rosso è legge. Il Senato (con 197 sì e 47 astenuti) ha approvato il decreto di legge sulla tutela delle vittime di Violenza domestica e di genere. Il testo era stato varato nel novembre del 2018 e sostenuto fortemente dal Guardasigilli Alfonso Bonafede e la deputata leghista Giulia Bongiorno. Approvata la legge #CodiceRosso.Obbligo di ascoltare una donna entro 3 giorni, inasprimento delle pene, eliminazione attenuanti per ...

Cosa prevede la nuova legge contro la Violenza sulle donne : Il ministro della Pubblica amministrazione Giulia Bongiorno (foto: Roberto Monaldo / LaPresse) Il revenge porn, ovvero la pubblicazione e diffusione di materiale privato con contenuto sessualmente esplicito senza il consenso della persona ritratta, ora è punito ufficialmente anche in Italia. Il Senato ha approvato in ultima lettura il cosiddetto Codice rosso, il disegno di legge contro la violenza domestica e di genere, con 197 sì e 47 astenuti. ...

Violenza sulle donne - il «Codice Rosso» è legge : sfregi e revenge porn nuovi reati : Via libera definitivo al ddl per tutelare le vittime di Violenza di genere. Inseriti nuovi reati: revenge porn e sfregio al volto. Tempi più rapidi e pene più severe. Il ministro Bonafede: «Ora lo Stato dice che le donne non si toccano»

Violenza su donne : Lega - ‘astensione Valente inaccettabile - donne non lo meritano’ : Roma, 17 lug. (AdnKronos) – “Riteniamo inaccettabile e incomprensibile per le migliaia di donne che hanno subito Violenza fisica, psicologica o morale, il comportamento della senatrice del Pd Valeria Valente, presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, che si è astenuta durante le votazioni sul codice rosso, da poco concluse in Senato”. Così i senatori della Lega in commissione di inchiesta ...

Violenza su donne : Valente - ‘legge insufficiente - è occasione mancata’ : Roma, 17 lug. (AdnKronos) – “Questo provvedimento è un’occasione mancata. Come Pd abbiamo presentato emendamenti mai ostruzionistici, faziosi o pregiudiziali. Non abbiamo ottenuto dalla maggioranza risposte di merito per migliorare insieme questa legge. Al di là dei proclami, questo non è un buon servizio a tutte le vittime”. Lo ha detto senatrice del Pd Valeria Valente, presidente della commissione Femminicidio, in ...

Violenza su donne : Valente - ‘legge insufficiente - è occasione mancata’ (2) : (AdnKronos) – Secondo Valente “questa legge affronta temi importanti, ma in maniera insufficiente. Così è per il collegamento del procedimento civile a quello penale, così è per la formazione per gli operatori. Volevamo rafforzare misure come il contrasto al revenge porn, alla lesione del viso, ai matrimoni forzati, la maggioranza non ce l’ha permesso. E poi la norma principale: i 3 giorni concessi al magistrato per ...

Violenza su donne : Conte - ‘orgoglioso di legge - primo importante passo’ : Roma, 17 lug. (AdnKronos) – “Oggi il Codice Rosso, fortemente voluto da questo Governo, è legge dello Stato. Uno strumento pensato per aiutare le tante donne che quotidianamente sono minacciate, perseguitate, stalkerizzate, sottoposte a violenze fisiche o psicologiche da ex compagni o mariti, talvolta semplicemente da conoscenti”. Lo scrive il premier Giuseppe Conte su Fb. “I dati parlano di una vittima ogni 72 ore ...

Violenza donne : Carfagna - ‘finalmente reato matrimonio forzato è legge’ : Roma, 17 lug. (AdnKronos) – “Con il voto in Senato il Codice Rosso è legge. Sono felice perché con la norma è stato introdotto il reato di matrimonio forzato, una mia battaglia personale che ho condotto con il gruppo di Forza Italia nel passaggio alla Camera”. Lo dice Mara Carfagna, coordinatrice nazionale di Forza Italia e vicepresidente della Camera.“Oggi diventa realtà anche l’aumento dei fondi per le ...

Violenza sulle donne - approvato il Codice rosso. Dall'obbligo di ascolto al revenge porn : ecco cosa prevede : Violenza sulle donne, via libera definitivo del Senato al Ddl sulla tutela delle vittime di Violenza domestica e di genere, il cosiddetto Codice rosso. Il provvedimento, che ha incassato l'ok...

Codice rosso - approvata la legge contro la Violenza sulle donne. Salvini : “Ma sinistra se ne frega” : Il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge denominato 'Codice rosso', contenente alcune misure contro la violenza sulle donne. In Aula nessun voto contrario, ma Pd e Leu si sono astenuti ritenendo il provvedimento un'occasione sprecata. Salvini attacca: "La sinistra non ha votato a favore, parlano parlano ma quando serve se ne fregano".Continua a leggere