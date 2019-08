Ragazza va con gli amici in discoteca ma a lei vietano l’ingresso | il motivo è

Fonte : baritalianews

(Di venerdì 9 agosto 2019) Unasi era recata incon deglima, al, le hanno detto che lei non sarebbe potuta entrare, aggiungendo così: “Sei obesa, non puoi entrare, rovini l’immagine del locale”. La, di Salerno, è rimasta malissimo ed è tornata a casa. La sicurezza del locale non le ha consentito l’accesso perché, a loro dire avrebbe rovinato l’immagine del locale. Spiegando che ‘”non era conforme agli standard della clientela del club“. Glihanno provato ad insistere ma la, a quel punto, non aveva più voglia di entrare ed è tornata a casa. Laha rilasciato un’intervista al TGcom raccontando così: “Ero ben vestita e ben pettinata, l’unico accessorio che per colpa del mio peso non indossavo erano i tacchi”

