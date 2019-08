Insulti | pugni | calci ai migranti Bufera sugli agenti in Germania

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 9 agosto 2019) Angelo Scarano Un video mostra duedi sicurezza mentre picchiano un migrante all'interno di un centro di accoglienzainper un video che mostra due guardie private addette alla sicurezza di un centro di accoglienza mentre picchiano due. L'episodio si è consumato nel centro per i rifugiati di Halberstadt, nella regione della Sassonia-Anhalt. Le immagini di un video pubblicato su YouTube lo scorso 14 aprile, mostrano due persone che indossano una uniforme mentre prendono aun migrante. Gli addetti alla sicurezza, come mostrano le immagini, senza motivi precisi, fanno degli sgambetti al migrante e lo colpiscono nel cortile mentre si trova a terra. La polizia tedesca ha immediatamente aperto una inchiesta con l'accusa di lesioni. Quattrosono subito stati sospesi dal servizio. In questo momento gli inquirenti stanno lavorando ...

