Incendi | vasto rogo sulle colline di Pozzuoli | a fuoco la macchia mediterranea

Incendi - collina in fiamme vicino a Cosenza : vasto rogo alimentato dal vento : I vigili del fuoco di Cosenza, con l’ausilio della polizia municipale, sono impegnati da ore per tenere sotto controllo un grosso rogo che si è sviluppato su una collina che si affaccia ad est della città capoluogo. Le fiamme, che stanno divorando una vasta porzione di verde e sterpaglie, sono alimentate dal vento e si sono anche avvicinate agli impianti della stazione ferroviaria di Cosenza. Sul posto ci sono diverse squadre dei pompieri ...

Faenza : vasto Incendio al magazzino Lotras. Sindaco : "non uscite di casa" : incendio A Faenza | Un vasto incendio si è sviluppato attorno all'una di questa notte presso il magazzino Lotras in via Deruta, alle porte di Faenza, in Romagna. Dai primi accertamenti è parso che...

Vasto Incendio a Lipari : fiamme alimentate dal maestrale - case minacciate [FOTO e VIDEO] : I Vigili del Fuoco del Distaccamento Permanente di Lipari, sono stati impegnati, per fronteggiare l’estinzione di un incendio vegetazione e di interfaccia, già dal primo pomeriggio del 2 Agosto, sino alla completa estinzione nel pomeriggio del 3 Agosto. L’incendio, divampato nella frazione di Lami, alimentato dal vento di maestrale ha raggiunto gli abitati di Quattropani ed Acquacalda. Il personale Vigile del fuoco, è riuscito a salvaguardare le ...

Incendi Sardegna - vasto rogo vicino ad una statale nell’Oristanese : fiamme davanti agli automobilisti : Diversi Incendi sono divampati oggi in Sardegna, alimentati dal forte vento, e stanno vedendo impegnate le squadre della Protezione civile, i vigili del fuoco, il Corpo forestale e i volontari. L’episodio più grave a Paulilatino, nell’Oristanese, a ridosso della statale 131 – la principale arteria dell’isola – tanto che la strada è stata chiusa al traffico per una decina di minuti. Il rogo è scoppiato ...

Vasto Incendio nel palermitano - decine di sfollati : Vasto incendio nel palermitano.Notte di paura e apprensione per i residenti di San Martino delle Scale, frazione di Monreale

Vasto Incendio nel nuorese - chiusa la statale 131 : Il nuorese brucia ancora. L'incendio di Siniscola, che ha lambito la statale 131 dcn bloccata tra Nuoro e Olbia per buona parte della notte, e' in fase di contenimento ma non ancora del tutto spento. Sin dalle prime luci dell'alba sul posto hanno operato due Canadair e tre elicotteri della flotta regionale antincendi. I mezzi aerei, pero', sono stati costretti a ritirarsi dopo qualche ora a causa delle condizioni proibitive del forte vento di ...

Vasto Incendio nel Nuorese - bloccata la statale 131. Evacuate le case a rischio : Il Nuorese brucia ancora. L’incendio di Siniscola, che ha lambito la statale 131 bloccata tra Nuoro e Olbia per buona parte della notte, è in fase di contenimento ma non ancora del tutto spento L'articolo Vasto incendio nel Nuorese, bloccata la statale 131. Evacuate le case a rischio proviene da Il Fatto Quotidiano.

Incendi in Sicilia : vasto rogo minaccia le case nella periferia di Catania : Incendio nel quartiere periferico di Librino a Catania: il rogo sta minacciando alcune abitazioni tra viale Moncada e lo stradale Giulio. In fiamme vegetazione e sterpaglie. Sul posto tre squadre dei Vigili del Fuoco al lavoro con autobotti. La situazione è costantemente monitorata. L'articolo Incendi in Sicilia: vasto rogo minaccia le case nella periferia di Catania sembra essere il primo su Meteo Web.

Sardegna - vasto Incendio a Siniscola : evacuate diverse abitazioni : Sardegna, vasto incendio a Siniscola: evacuate diverse abitazioni Paura per un rogo nel Nuorese. È servito un imponente dispiegamento di mezzi per circoscrivere le fiamme all'alba, divampate nella tarda serata di ieri. Sfollate 15 famiglie, interrotta la Statale 131 tra Nuoro e Olbia. Resta l'allerta della Protezione ...

Vasto Incendio in Sardegna : fiamme sulla statale tra Nuoro e Olbia - evacuazioni nella notte : Un Vasto incendio è divampato nella notte nel territorio di Siniscola (Nuoro): le fiamme hanno lambito la statale 131 dcn, tra Nuoro e Olbia, costringendo le forze dell’ordine a bloccare l’arteria viaria e deviare il traffico sulla viabilità secondaria. “Attenzione. S.S. 131 dcn altezza Siniscola. Strada chiusa per incendio sino allo svincolo per Lula. Possibili auto in contromano in fuga dal fuoco,” ha scritto la Croce ...

Vasto Incendio in Sardegna - in provincia di Cagliari : intervenuti anche 4 Canadair : Un Vasto incendio si è propagato oggi nelle campagne della provincia di Cagliari, costringendo alcune persone ad evacuare le proprie abitazioni. La situazione è peggiorata a causa del forte vento che ha soffiato sull'isola. Per domare gli incendi sono intervenuti anche quattro Canadair, oltre ai vigili del fuoco e il corpo della Forestale.Continua a leggere

Incendi Sardegna - vasto rogo nel cagliaritano : evacuate abitazioni : Il vento di maestrale che in queste ore sta soffiando sulla Sardegna sta alimentando icendi in diverse zone dell’Isola. Il rogo al momento piu’ impegnativo, che ha portato anche all’evacuazione di alcune abitazioni, e’ divampato nel pomeriggio non troppo distante dalla statale 125, nel territorio del Comune di Maracalagonis sul litorale che porta a Villasimius. Il rogo si e’ sviluppato in aperta campagna e ...

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora di oggi. Vasto Incendio a Porto Torres - 27 luglio 2019 - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora di oggi. Un Vasto incendio in corso in questi minuti a Porto Torres, nota località della Sardegna, 27 luglio 2019,

Ondata di caldo - Incendi in Campania - Sardegna e Umbria : bruciano i boschi irpini - vasto rogo nel Sassarese minaccia le abitazioni : Brucia l’irpinia a causa del caldo africano e delle disattenzioni delle persone. Quattro incendi stanno danneggiando i boschi della provincia: Paternopoli, Lioni, Pietradefusi e Cervinara sono i comuni sotto l’attacco delle fiamme. All’opera ci sono i vigili del fuoco, gli operatori della Sma Campania e le squadre delle comunità montane coinvolte. “Purtroppo abbiamo tutti gli elicotteri regionali impegnati nel ...