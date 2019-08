Hyper Light Drifter e Mutant Year Zero gratis su Epic Games Store a brevissimo

Hyper Light Drifter e Mutant Year Zero saranno disponibili gratuitamente la prossima settimana su Epic Games Store : Hyper Light Drifter e Mutant Year Zero: Road to Eden sono i prossimi giochi gratuiti attraverso Epic Games Store.Dal 15 al 22 agosto potrete riscattare gratuitamente Hyper Light Drifter e Mutant Year Zero dallo Store di Epic.Hyper Light Drifter di Heart Machine è un eccellente gioco di ruolo d'azione-avventura sulla scia dei classici a 16 bit, con una meccanica modernizzata. Il gioco è stato finanziato con successo tramite Kickstarter e ha ...