Fognini-Nadal | Quarti Montreal 2019 | orario d’inizio e come vederla in tv e streaming

Tennis - Masters 1000 Montreal 2019 : i risultati di giovedì 8 agosto. Thiem - Fognini - Nadal e Zverev ai quarti - eliminato Cilic : Giornata piuttosto importante quella che è andata in archivio a Montreal nella Rogers Cup, sesto Masters 1000 della stagione del Tennis maschile. Sono scesi in campo i grossi calibri e i risultati sono stati significativi. Partiamo da Dominic Thiem. L’austriaco (testa di serie n.2) ha confermato di godere di un ottimo stato di forma, avendo superato per 7-6 (7) 6-4 il croato Marin Cilic (n.14 del tabellone) dopo 1 ora e 53′ di gioco. ...

Tennis - Masters 1000 Montreal 2019 : Rafael Nadal liquida in due set Pella e sarà sfida contro Fognini nei quarti : Tutto secondo copione per Rafael Nadal. Lo spagnolo (n.2 del mondo) liquida in due set l’argentino Guido Pella (n.24 del ranking) nel match valido per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Montreal (Canada). 6-3 6-4 il punteggio in favore dell’asso iberico che, quindi, conquista l’accesso ai quarti di finale dove lo attende l’italiano Fabio Fognini, uscito vittorioso dal match contro il francese Adrian Mannarino. Nel ...

Tennis - Masters 1000 Montreal 2019 : Fabio Fognini vola ai quarti di finale. Sconfitto Mannarino e ora Nadal : Fabio Fognini c’è e lo dimostra. Negli ottavi di finale del Masters1000 a Montreal (Canada), l’azzurro si guadagna l’accesso ai quarti di finale, sconfiggendo per 6-2 7-5 il francese Adrian Mannarino (n.69 del mondo). Un match ben gestito dal ligure che, pur con qualche passaggio a vuoto, ha dato sempre l’impressione di avere il pallino del gioco in mano. Grazie a questo risultato, il n.11 del ranking se la vedrà nel ...

Tennis - ATP Masters 1000 Montreal 2019 : i risultati del 7 agosto. Avanti Nadal e Fognini - fuori Tsitsipas : Si è completato nel cuore della notte italiana il secondo turno del torneo ATP Masters 1000 di Montreal, in Canada: sul cemento outdoor nordamericano Rafael Nadal liquida in due set il britannico Daniel Evans, mentre Fabio Fognini supera, sempre in due partite, lo statunitense Tommy Paul. Continua la marcia del croato Marin Cilic, che liquida l’australiano John Millman, mentre il transalpino Richard Gasquet rimonta ed elimina il nipponico ...

Masters 1000 Montreal 2019 : analisi del tabellone degli italiani. Fabio Fognini vuole il quarto di finale contro Rafael Nadal : Sono tre gli italiani presenti nel tabellone principale maschile e una in quello femminile dell’Open del Canada, gli uomini giocheranno a Montreal, le donne a Toronto. Il contingente è già definitivo dato che non ci sono nostri rappresentanti nei tabelloni delle qualificazioni. In campo maschile Fabio Fognini è il numero 7 del tabellone e quindi, come tutte le prime otto teste di serie, usufruirà di un bye primo turno passando direttamente al ...

Masters 1000 Montreal 2019 : il tabellone ai raggi X. Fabio Fognini sulla strada di Rafael Nadal : I favoriti del Masters 1000 di Montreal, in assenza di Novak Djokovic e Roger Federer, sono quattro: Rafael Nadal su tutti, ma a seguire ci sono Dominic Thiem, Alexander Zverev e Stefanos Tsitsipas: vediamo come è composto il tabellone che dovranno affrontare. Tutti e quattro, così come le teste di serie dal numero 5 all’8, e cioè Kei Nishikori, Karen Khachanov, Fabio Fognini e Daniil Medvedev, beneficeranno di un bye al primo turno. Cominciamo ...

Tennis - Masters 1000 Montreal 2019 : sorteggiato il tabellone. Strada pericolosa per Nadal - possibile Fognini-Coric al terzo turno : Il sorteggio del Masters 1000 di Montreal, privo di Novak Djokovic, Roger Federer e Juan Martin del Potro, porta in dote un tabellone non di facile lettura per il genere di sorteggi capitati ai big. Rafael Nadal, numero 1 del seeding, si trova di fronte uno spot di tabellone con molti giocatori che amano il cemento americano (l’australiano Alex de Minaur) oppure si trovano in un buon periodo. Non sarà per lui facile arrivare fino alla ...

Wimbledon 2019 : Federer e Nadal agli ottavi di finale - Berrettini vince la maratona - Fognini esce di scena : Una giornata decisamente appassionante quella che chiude la prima settimana di Wimbledon. Nel tabellone maschile i risultati degni di nota non sono mancati e andiamo a raccontare cosa è accaduto. Sono arrivate le conferme di Rafael Nadal e di Roger Federer. Il n.2 del mondo ha superato il francese Jo-Wilfried Tsonga (n.72 del mondo) con il punteggio di 6-2 6-3 6-2 in 1 ora e 50 minuti di partita, dimostrando di essere in grandissima forma ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 6 luglio. Berrettini agli ottavi - out Fognini - bene Nadal e Federer : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sesta giornata Wimbledon 2019. Si completano oggi i match del terzo turno nel tabellone maschile e femminile del terzo Slam dell'anno. Sono due gli azzurri che vanno a caccia degli ottavi di finale, Fabio Fognini e Matteo Berrettini. Il ligure aprirà il programma sul campo 14 contro l'americano Tennys Sandgren, numero 94 del ranking mondiale, che è alla sua seconda

