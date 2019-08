E la riforma che taglia il numero dei parlamentari?

riforma giustizia - dalla prescrizione alle intercettazioni : i nodi che dividono Lega e M5S : Un nuovo Consiglio dei ministri dovrebbe tenersi prima della pausa estiva, forse il 6 agosto. E in quella sede M5s punterebbe al via libera finale al testo. Ma secondo i salviniani non ci sono margini

Otto ore di battaglia sulla riforma della giustizia che passa "salvo intese". Scontro sulla prescrizione : È passata la mezzanotte. Dopo Otto ore di battaglia sulla giustizia, il ministro Alfonso Bonafede lascia palazzo Chigi con aria distrutta e arrabbiata come non mai. La stanchezza è tale che davanti alle telecamere comunica che la riforma sul processo penale non è stata approvata. In realtà si è sbagliato. La confusione, in questa giornata di lotta tra i gialloverdi, ha preso il sopravvento e il titolare di via ...

riforma della giustizia - Di Maio : “Dalla Lega troppi no” e Salvini : “È acqua - non è quello che gli italiani si aspettano” : Dopo le polemiche dei giorni scorsi un altro tema mette a confronto duramente i due vicepremier. “Sto sentendo troppi no dalla Lega, mi auguro che arrivi qualche sì” dice Luigi Di Maio, a margine dell’evento per i navigator ai giornalisti che gli chiedono se accetterà un’approvazione della Riforma della giustizia con la formula salvo intese. “È sicuramente una proposta che si deve approvare in consiglio dei ministri e non vedo ...

riforma della Giustizia - Di Maio alla Lega : è ora di qualche sì : Il vicepremier rilancia le nuove norme promosse dal Guardasigilli pentastellato Alfonso Bonafede: «È una Riforma che aiuta le imprese, dimezza i tempi del processo civile, punisce i giudici che perdono tempo nelle procedure e consente di accelerare i processi di corruzione»

riforma Giustizia - Di Maio : “Non condivisa da Lega? Riduce tempi dei processi. Perché si devono opporre?” : “Sto sentendo un po’ troppi no dalla Lega, mi auguro che arrivi qualche sì”. Luigi Di Maio prende in prestito lo slogan di Matteo Salvini per rispondere alla domanda se oggi il Consiglio dei ministri approverà la versione finale del testo della Riforma della Giustizia o se il M5s si accontenterà di un’approvazione con la formula ‘salvo intese’ vista la distanza tra Lega e M5s. “È una Riforma che fa tanto ...

riforma della Giustizia in cdm il 31 luglio : ci sarà anche Salvini dopo le polemiche a distanza con Bonafede : Mercoledì 31 agosto, ore 15. La convocazione ufficiale ancora non c’è, ma secondo fonti del governo nella riunione del consiglio dei ministri in programma per domani arriverà un decreto sulla scuola e, soprattutto, la Riforma della Giustizia voluta dal Guardasigilli Bonafede, con il testo di ordinamento del processo civile e penale al centro del braccio di ferro tra M5S e Lega. Secondo quanto appreso dall’Ansa, alla riunione prenderà ...

Autonomia - Di Maio : “Sì a riforma che non danneggi Sud - stiamo scrivendo nuovo testo”. Zaia : “Penoso”. Stefani : “M5s non sia sleale” : Un osservatorio sul regionalismo differenziato all’Università Federico II che abbia “un ruolo cruciale per seguire tutto l’iter dell’Autonomia“. Il vicepremier Luigi Di Maio a Napoli presenta il progetto autonomo con cui le università del Sud vogliono “monitorare tutto il percorso” di una riforma che “credo si debba fare nella misura in cui non danneggi le regioni del Sud“. Per questo motivo, spiega il ...

Autonomia : Fontana - ‘pronti a riforma che non danneggi nessuno’ : Milano, 22 lug., (AdnKronos) – “Con determinazione va spiegata la verità sull’Autonomia. E’ importante smontare le fake news. Siamo per una riforma che non danneggi nessuno e si occupi di vita reale. Vogliamo più responsabilità per dare più servizi ai cittadini e più efficacemente”. Lo scrive sulla sua pagina Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. “Siamo certi -conclude- che ...

Libri - la riforma che unisce i parlamentari e divide gli editori. “Ma l’ostacolo maggiore alla lettura sono gli intellettuali” : Una legge che unisce tutto il Parlamento, come mai accaduto in un anno di legislatura a maggioranza gialloverde, ma che divide gli interessati, editori. Si tratta del progetto di legge Promozione e sostegno alla lettura, in queste ore in discussione alla Camera dopo l’approvazione in Commissione Cultura. Testo fortemente voluto da un arco trasversale di forze parlamentari (prima firmataria Flavia Piccoli Nardelli (Pd), relatrice Alessandra ...

riforma processo penale : sanzioni per i pm che sforano le indagini : Cambia la durata delle indagini preliminari e arrivano sanzioni disciplinari per i pm che per “dolo o negligenza inescusabile” non rispettano la tempistica prevista per la richiesta di archiviazione o di rinvio a giudizio. Lo prevede la bozza sul processo penale contenuta nella Riforma della giustizia, riportata dall’agenzia di stampa Ansa.Non solo: i pm che entro tre mesi dalla scadenza del termine massimo restano inerti, ...

Anm : no a riforma che allinea toghe : 10.30 "Se il ministro ha in mente un sistema in cui il giudice decide secondo le aspettative della maggioranza questo è fuori dal sistema costituzionale.Non è una riforma,ma uno stravolgimento dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale"."Non può esistere".Così il presidente della Anm Poniz sulla riforma della Giustizia evocata dal ministro dell'Interno, Salvini. E sulla Sea Watch,Poniz: "Salvini ha i titoli per poter criticare ...

Csm - Bonafede traccia la riforma : ‘Stop ai parlamentari che diventano membri laici’. E taglio dei compensi a tutti i consiglieri : Chi entra nel Consiglio superiore della magistratura non deve avere ricoperto ruoli politici elettivi nei 5 anni precedenti. Insomma: mai più parlamentari che diventano membri laici del Csm. E’ la linea che il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede vuole assumere per la riforma della legge elettorale per la composizione dell’organismo di autogoverno della magistratura. Per intendersi: se questa norma esistesse già ora, non ...