Taekwondo | Mondiali cadetti 2019 | doppio oro per Russia e Iran nella seconda giornata

Fonte : oasport

(Di giovedì 8 agosto 2019) All’Universal Sports Palace di Tashkent (Uzbekistan) si è da pochi minuti conclusa ladi gare deidi, che ha visto impegnati atleti dai dodici ai quattordici anni. La prima finale di oggi è stata quella dei -33 Kg maschili, a spuntarla è stato l’ucraino Maksym Manenkov, che ha asfaltato 48 a 27 il coreano Minkyu Park, il terzo gradino del podio è stato occupato dall’uzbeko Mukhammadamin e dal russo Danila GOncharov. Nei -41 Kg femminili l’iana Zahra Zarin Naal Sheikhani ha battuto 39-28 la thailandese Pacharaporn Sukhamon, terza piazza per la turca Zeynep Nur Saricicek e l’australiana Tiarnagh Sweeney . E’ poi stata la volta dei -37 Kg maschili, dove il thailandese Ittiporn Sinsag ha superato 21-14 il russo Damir Akhmetov, il podio è stato completato dall’iano Pooyan Jafarsalehi e dal bielorusso Aliaksandr Kazlou. ...

