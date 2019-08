Meteo | spettacolare tornado in Messico | enorme vortice scuro spaventa i residenti FOTO

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 8 agosto 2019) Unosi è formato nello stato messicano di Zacatecas, scatenando il panico tra la popolazione. In realtà, ilnon ha colpito per la sua intensità (giudicata molto bassa), ma per il suo aspetto. Le immagini contenute nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo mostrano unche dalla base delle nuvole raggiunge il suolo in un imbuto dai contorni perfetti. Davvero straordinario. Il colore particolarmentedelè dovuto al fatto che, toccando terra, abbia sollevato la terra rossa dei campi. Nel momento in cui si è dissipato, ha generato una specie di nebbia di colore rosso. Ilè stato classificato nella categoria EF0, la più bassa nella scala Enhanced Fujita. Secondo la Protezione Civile statale, ilha raggiunto velocità compresa tra 60 e 117km/h, senza lasciare alcun danno o alcun segno del suo ...

