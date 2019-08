Marko | “Verstappen resta alla Red Bull”

Formula 1 - Marko in estasi : “Verstappen stile Senna a Hockenheim - può ancora vincere il titolo quest’anno” : Il consulente austriaco ha parlato della stagione di Verstappen, soffermandosi anche sul futuro dell’olandese La lotta per il titolo mondiale in Formula 1 non è affatto terminata, almeno sentendo le parole di Helmut Marko che, ai microfoni di Auto Motor und Sport, ha sottolineato come Max Verstappen possa ancora mettere i bastoni tra le ruote a Hamilton. AFP/LaPresse Il super consulente della Red Bull ha lodato l’olandese dopo ...