Magenta | Salvini chiede verifiche su festa musulmana del Sacrificio | “Animali sgozzati

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2019) Mille segnalazioni, tra lettere e email, di maltrattamenti agli animali. Tra loro anche quelle che riguardano ladel, in programma aa partire dall’11 al 15 agosto. Sono arrivate a sosanimali.viminale@interno.it, l’indirizzo mail del ministero aperto un mese fa, e il ministro dell’Interno Matteoha chiesto approfondimenti sulla festività islamica Id al-adha, un appuntamento che richiama molti fedeli e che, secondo alcune segnalazioni, prevede lo sgozzamento di animali senza stordimento. Al momento, fanno sapere dal Viminale, sono 26 le prefetture al lavoro per verificare e risolvere le segnalazioni più urgenti. L’associazione Moschea Abu Bakar si era vista rifiutare uno spazio pubblico per la celebrazione il 14 agosto e per questo si era rivolta al Tar che le ha dato ragione, di fatto obbligando il Comune, guidato dalla leghista Chiara ...

