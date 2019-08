Lo spread in rialzo a 210 punti | il rendimento Btp torna sopra l’1 | 5%

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2019) LoBtp-bund vola a 210base dai 200 della chiusura di ieri. Secondo fonti di mercato una potenziale crisi di governo sta iniziando ad avere un impatto sul differenziale di, con il tasso pagato dal Btp decennale chesia pur di pocol’1,5%. Pesa anche – riferiscono le stesse fonti di mercato – l’attesa per la decisione dell’agenzia di rating Fitch, che domani dovrebbe rivedere il suo rating sovrano sull’Itala. L'articolo Loina 210, ilBtpl’1,5% proviene da Il Fatto Quotidiano.

