La Questura non conta niente | fa impressione il livello di impunità della Juventus

(Di giovedì 8 agosto 2019) Se ce ne fosse ancora bisogno, la decisionedi vietare la vendita dei biglietti di-Napoli ai nati in Campania è l’ennesima dimostrazione deldidi cui gode il club di Andrea Agnelli.e arroganza. Laè convinta – a ragione – di poter spadroneggiare nel calcio italiano. Costruisce plusvalenze palesemente gonfiate e incassa anche i complimenti del Sole 24 Ore. Da anni, dà battaglia nelle aule di giustizia contro una sentenza dello Stato. E potremmo proseguire all’infinito tra ‘Ndrangheta, strani suicidi, e improvvise amnesia dirigenziali. Il calcio italiano è alla mercé. E non solo il calcio, a questo punto. Lasi arroga il diritto di andare oltre la legge e di vietare la vendita dei biglietti ai nati in Campania, non più solo ai residenti. E quando ladi Torino ...

fattoquotidiano : Juventus-Napoli, è già polemica: chi è nato in Campania non può comprare i biglietti. La questura: “Decisione non è… - napolista : La Questura non conta niente, fa impressione il livello di impunità della #Juve Il club dispone del calcio italiano… - mattpasquini22 : RT @MarcoGiordano6: La società Juventus tiene a precisare che allo Stadium non vuole i nati in Campania, con la nota inviata alla Questura.… -