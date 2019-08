Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2019) Un fastidioso fascino. Un personalissimo ed eufemistico ossimoro racchiude sinteticamente il mio, ma anche quello di tanti miei concittadini, attuale rapporto con lantus. Una figura retorica che si è costruita e completata nel corso degli ultimi 40 anni per effetto di una complicata storia di delusioni. Le mie sono legate alla terza generazione della famiglia Agnelli, quella oggi rappresentata da Andrea Agnelli. Con la decisione di oggi (non consentire in occasione del prossimoNapoli del 2 settembre l’ingresso allo stadio ai nati in Campania), hanno definitivamente disilluso il mio immaginario di profondo ammiratore della società bianconera. Ma andiamo con ordine. Durante gli anni Settanta e Ottanta sono stato appunto affascinato dal “vecchio stile”: organizzazione, gestione, conduzione tecnica e soprattutto la qualità dei calciatori, alcuni dei quali, anche perché ...

TutteLeNotizie : Juve, fatti perdonare - Cascavel47 : Juve, fatti perdonare - Noovyis : (Juve, fatti perdonare) Playhitmusic - -