Furto con incendio in Villa Riva Berni | ex ' Parlamento del Nord' Lega

Tutti contro beoutQ : «È Furto di proprietà intellettuale» : Dura presa di posizione delle principali leghe calcistiche contro il fenomeno beoutQ in Arabia Saudita. FIFA, AFC, UEFA, Bundesliga, LaLiga, Premier League e Lega Serie A hanno infatti rilasciatato un comunicato riguardo alle attività di beoutQ in Arabia Saudita «Noi, titolari dei diritti di diverse competizioni calcistiche, condanniamo collettivamente nel modo più forte possibile il […] L'articolo Tutti contro beoutQ: «È furto di ...

Cagliari - 10 daspo ai tifosi per Furto razzi da traghetto in occasione del match contro la Roma : daspo da 3 a 6 anni nei confronti di 10 tifosi del Cagliari che è stato emesso dal Questore di Roma per per gli episodi accaduti il 27 aprile scorso in occasione di Roma-Cagliari. Nel dettaglio intorno alle 15.30 gli agenti della Polizia impegnati nei controlli di sicurezza all’esterno dello stadio Olimpico, all’altezza di viale Tor di Quinto, hanno fermato e controllato un furgone Fiat Ducato diretto allo stadio con a bordo i ...

Truffato dai pusher - poi il Furto e le coltellate : confessa il 19enne fermato per l'omicidio del carabiniere : Uno dei due giovani americani portati in caserma ha ammesso le sue responsabilità. Resta al vaglio degli investigatori il...

Carabiniere ucciso - fermati due cittadini americani con l'accusa di omicidio e Furto. Funerali lunedì : Un Carabiniere di 35 anni, Mario Rega Cerciello, vicebrigadiere, è stato ucciso a Roma mentre tentava di fermare due ladri che avevano derubato un uomo del borsello. Un altro è rimasto...

Roma - carabiniere in servizio ucciso con 7 coltellate : aveva fermato due nordafricani per Furto ed estorsione : A Roma Mario Cerciello Rega, carabiniere 35enne, è stato ucciso mentre era in servizio nella notte. E' accaduto nel quartiere Prati. Dalle prime ricostruzioni sembra sia stato colpito e accoltellato da un uomo, probabilmente nordafricano, che la vittima aveva bloccato insieme a un altro perché riten

Turista parcheggia bene la sua auto ma trova la multa - la sua condotta è “Istigazione al Furto” : In tanti forse non lo sanno ma l’art. 158 del Codice della strada, al comma 4, prevede che «durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le opportune cautele atte a evitare incidenti e impedire l’uso del veicolo senza il suo consenso», pena una sanzione di 41 euro. Questo articolo del codice della strada l’ha scoperto nel modo peggiore un Turista che aveva lasciato la sua macchina parcheggiata con il finestrino un po’ aperto ad ...

Tenta Furto auto e aggredisce Carabinieri con cesoia. Arrestato 38enne : Roma – Stava rovistando all’interno di una minicar parcheggiata in via Giolitti quando i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro, in transito in quel momento, lo hanno sorpreso all’opera. I Carabinieri si sono immediatamente avvicinati e hanno notato l’uomo, un cittadino marocchino di 38 anni e con precedenti, mentre stava rovistando e che, alla vista dei militari, si e’ scagliato contro di loro ...

Mentre organizza un Furto con il complice inavvertitamente parte la telefonata alla polizia - cosa gli accade : Un uomo stava organizzando con il suo complice il furto in un appartamento. Mentre stavano definendo tutti i dettagli inavvertitamente è partita dal loro smartphone una telefonata alla polizia. Questa vicenda è accaduta a Somerset County, nel New Jersey. La polizia ha ricevuto la telefonata dove si sentivano delle voci che organizzavano un furto. Poiché nella stessa serata alla polizia arrivava una telefonata che denunciava il ...

Don Bosco - condomini mettono in fuga ladri che tentavano Furto : Roma – Denunciati per tentato furto due georgiani K.I e S.B rispettivamente di 27 e 33 anni. Alle 2 di notte del 14 luglio hanno forzato il portone di un palazzo in via Angiolo Cassioli, quartiere Don Bosco, tentando di entrare all’interno di un appartamento, ma sono stati messi in fuga da alcuni condomini. Sono intervenuti sul posto gli agenti del Commissariato Casilino e il Reparto Volanti che hanno visto i due uomini uscire di ...

Furto ai controlli di sicurezza in aeroporto - la ladra è un'imprenditrice : video la incastra : La donna ha rubato un prezioso orologio Rolex Datejust (valore 8mila euro) e un bracciale modello Tiffany (valore mille...

La tabaccaia sola contro i ladri : ecco le immagini choc del Furto : Rosanna Sapori da 9 anni è la titolare di una tabaccheria a Zanica, in provincia di Bergamo, un'attività che per 8 anni non le ha mai dato problemi e che, dal 31 agosto scorso le sta rovinando la vita, bersaglio di una banda che lei giura essere di uomini dell'Est Europa. Piange mentre racconta all'Adnkronos l'ultimo furto pesantissimo subito lunedì scorso. "Mio marito non sopporta più il mio malessere, la mia è una battaglia contro i mulini a ...

British Airways - multa da 200 milioni di euro per l’attacco hacker con Furto dei dati di 380mila passeggeri : Maxi multa da 183 milioni di sterline, pari a 204 milioni di euro, per la compagnia aerea britannica British Airways dopo l’attacco hacker subito l’anno scorso in cui sono stati carpiti dati e coordinate delle carte di credito di 380mila passeggeri. La sanzione, riporta l’Independent, è stata annunciata dall’Information Commissioner’s Office (Ico), l’autorità britannica per la privacy e la protezione dei dati, che la notificherà alla ...

Marocchino accusato di stupro condannato solo per Furto : Lo straniero era stato accusato di avere commesso violenza sessuale nei confronti di una 17enne nel 2017. Il giudice ha deciso di assolverlo durante il primo grado di giudizio, condannandolo solo per il furto del cellulare della giovane. È stato assolto in primo grado dal tribunale di Bologna il Marocchino di 26 anni accusato di avere abusato sessualmente di una minorenne nell'autunno del 2017. Lo straniero, dichiarato colpevole per ...