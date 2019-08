«Ergastolo annullato» | il boss mafioso torna in libertà dopo 23 anni su 168

" Ergastolo annullato" : il boss torna in libertà dopo 23 anni di carcere : Francesca Bernasconi Domenico Paviglianiti tornerà un uomo libero, perché l'Italia ha violato il patto con la Spagna, che aveva concesso l'estradizione a patto che non venisse applicato l'ergastolo Era stato condannato all'ergastolo, ma dopo 23 anni , il 58enne Domenico Paviglianiti è un uomo libero, senza più alcuna pendenza con la giustizia. Il boss della 'Ndrangheta era stato accusato di sette delitti e tre tentati omicidi, ...

Messina - imputato “non cosciente al processo” - annullato Ergastolo : “Prima volta in Italia” : La Corte di Assise di appello di Messina ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Giovanni Vinci, accusato dell’omicidio volontario di Stefano Marchese, ucciso nel 2005 nel quartiere Annunziata di Messina, perché non può partecipare coscientemente al processo. In primo grado era stato condannato all’ergastolo.Continua a leggere