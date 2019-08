Crisi di governo | Di Maio | Votiamo prima il taglio di 345 poltrone e poi voto

Fonte : blogo

(Di giovedì 8 agosto 2019) Il Ministero dell'Interno Matteo Salvini ha ufficializzato ladidopo un'ora di colloquio a Palazzo Chigi col Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di, rimasto in silenzio per tutta la giornata odierna, ha affidato a Facebook la propria posizione ufficiale e ha lanciato un appello a non far crollare subito il, almeno nondi aver portato a compimento ildei parlamenti già avviato.Diparla chiaro, ma evita accuratamente di chiamare il leader della Lega col proprio nome:Qualcuno vuole che ilcada oggi, 8 agosto. Bene, noi siamo pronti, della poltrona non ci interessa nulla e non ci è mai interessato nulla, ma una cosa è certa: quando prendi in giro il Paese e i cittadinio poi ti torna contro.o poi ne paghi le conseguenze.dei ...

AndreaMarcucci : I @SenatoriPD con il loro voto hanno tenuto la barra dritta e raggiunto l'obiettivo. Sono passate le mozioni pro… - matteorenzi : I 5S vogliono davvero la crisi? Che votino la mozione di sfiducia a Salvini del 12/9: dai rubli ai #49milioni, le r… - petergomezblog : Crisi di governo, Salvini: “Subito in Parlamento, la maggioranza non c’è più”. Di Maio: “La Lega ha preso in giro i… -