Calciomercato Milan | Kessié ad un passo dal Wolverhampton | le cifre dell’accordo

Calciomercato Milan - c’è l’accordo con il Wolverhampton per la cessione di Kessié : cifre e dettagli : Il club rossonero avrebbe trovato l’accordo con gli inglesi per la cessione di Kessié, che raggiungerebbe così Patrick Cutrone Nuovo affare in dirittura d’arrivo tra il Milan e il Wolverhampton, le due società infatti avrebbero trovato l’accordo per il trasferimento in Premier League di Franck Kessié. Spada/LaPresse Dopo l’operazione Cutrone chiusa poche settimane fa, fumata bianca vicina anche per quella che ...

Calciomercato 8 agosto giovedì : Lukaku-Inter - visite mediche e ufficialità. Juve - Dybala tolto dal mercato! Milan-Modric - stop! Cagliari - ecco Nandez : oggi l’ufficialità : Calciomercato 8 agosto- ecco tutte le trattative di oggi giovedì 8 agosto. INTER– Lukaku è arrivato a Milano a tarda sera. Via all’inizio della nuova avventura. oggi visite mediche, poi la firma sul contratto e l’ufficialità. Il bomber nerazzurro percepirà circa 9 milioni di euro all’anno. Detto questo, Inter forte anche su Dzeko: l’attaccante della […] L'articolo Calciomercato 8 agosto giovedì: Lukaku-Inter, ...

Calciomercato Inter - affare fatto per Lukaku : il belga atteso in nottata a Milano - domani le visite : Romelu Lukaku può ormai definirsi un giocatore dell‘Inter. Il 26enne attaccante belga effettuerà domani le visite mediche con il club nerazzurro, che ha raggiunto l’accordo con il Manchester United per 65 milioni di euro più 13 di bonus. Il giocatore, atteso a Milano in nottata, dovrebbe firmare un contratto quinquennale a 9 milioni a stagione. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o ...

Calciomercato - le ultime : la Lega Serie A ‘spoilera’ un acquisto del Milan - colpi di Napoli - Torino e Udinese : ultime trattative di Calciomercato caldissime tra ufficialità e trattative avviate. La Lega Serie A conferma l’acquisto di Leo Duarte da parte del Milan. Il contratto del difensore brasiliano, stando al sito della Lega, infatti è stato depositato lo scorso 2 agosto per un trasferimento “a titolo definitivo”: colpo dal Flamengo per circa 11 milioni di euro. Il Genoa ha ufficializzato l’arrivo del centrocampista ...

Calciomercato - indizi clamorosi su Modric - James e Dzeko : le ultime su Milan - Napoli - Roma e Inter : La Roma ha diramato la lista dei convocati per la partita di stasera contro i baschi dell’Athletic Bilbao, l’amichevole è in programma alle 20 al Renato Curi di Perugia. Questo l’elenco. Portieri: Pau Lopez, Fuzato, Mirante; difensori: Juan Jesus, Kolarov, Santon, Fazio, Mancini, Florenzi, Spinazzola; centrocampisti: Cristante, Lorenzo Pellegrini, Perotti, Zaniolo, Diawara; attaccanti: Dzeko, Under, Kluivert, Antonucci. ...

Calciomercato Milan : piace Martinez per la difesa - Suso verso il Lione : Secondo quanto riportato da 'Calciomercato.it' il Milan ha recentemente inviato degli scout per assistere alle prestazioni del difensore del River Plate Lucas Martinez Quarta. I rossoneri sembrerebbero già pronti ad acquistare un altro difensore centrale sudamericano dopo l'acquisto di Leo Duarte dal Flamengo. Duarte è arrivato a Milano la scorsa settimana ed il suo trasferimento è costato attorno agli 11 milioni di euro. L'acquisto del ...

Calciomercato Milan – Il PSG ripiomba su Donnarumma : è il primo nome sulla lista dopo l’addio di Trapp : Il PSG ripiomba su Gianluigi Donnarumma: il portiere del Milan è il primo nome sulla lista dei francesi dopo l’addio di Kevin Trapp Ormai è la telenovela di ogni sessione del mercato e, anche l’estate 2019 non farà differenza: il PSG vuole Gianluigi Donnarumma. dopo l’addio di Kevin Trapp, passato definitivamente al Francoforte, il club parigini è alla ricerca di un portiere. Il solo Areola non dà certezze e la squadra ...

Calciomercato Milan NEWS/ Francia sui gioielli rossoneri e Correa... - ultime notizie - : CALCIOMERCATO MILAN NEWS, le ultime notizie sulle trattative rossonere: la Francia punta due gioielli rossoneri. Si stringe per Correa?

Calciomercato Milan NEWS/ PSG di nuovo su Donnarumma se... - ultime notizie - : CALCIOMERCATO MILAN NEWS, ultime notizie: i francesi del Paris Saint-Germain potrebbero tornare a farsi sotto per Donnarumma se cederanno un top player.

Calciomercato Milan News/ Correa spinge per la cessione e libera... - ultime notizie - : Calciomercato Milan News, ultime notizie: l'argentino Correa si sarebbe esposto con l'Atletico chiedendo la cessione, ecco chi può partire se arriva.

Calciomercato Fiorentina – Ritorna Milan Badelj : i dettagli dell’operazione con la Lazio : Dopo appena un anno dalla cessione alla Lazio, Milan Badelj Ritorna alla Fiorentina: il centrocampista croato arriva in prestito con diritto di riscatto A volte Ritornano… dopo un anno, è il caso di dirlo. Dopo appena una stagione, vissuta fra tante ombre e poche luci con la maglia della Lazio, Milan Badelj è pronto a tornare alla Fiorentina. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, le due società avrebbero trovato ...

Calciomercato Milan NEWS/ Un altro club inglese a caccia di Kessie - ultime notizie - : CALCIOMERCATO MILAN NEWS: dopo il Wolverhampton, anche un club londinese mette nel mirino il centrocampista Franck Kessie, ultime notizie,