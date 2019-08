Sospetta presenza di un uomo armato | evacuata la sede di Usa today in Virginia

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 7 agosto 2019)ladi Usainper la presuntadi un. La polizia ha risposto a una segnalazione in tal senso ed è sul posto. Lo riportano i media americani.“Sono al sicuro fuori con i miei colleghi”, ha scritto una delle giornaliste del gruppo, Kristen Del Guzzi, su Twitter. “La polizia conferma che ci sia un”, ha sottolineato. Safe outside with my colleagues: USAheadquarters evacuated; police confirm report of man with a weapon https://t.co/tXE6jlr79I via @USA— Kristen DelGuzzi (@kristendel) August 7, 2019

