Meteo - caldo africano : in arrivo temperature fino a 42 gradi - è massima allerta : Meteo, caldo africano: in arrivo temperature fino a 42 gradi, è massima allerta. caldo africano e tanta afa con punte di 42 gradi da oggi a domenica 11 agosto in Sardegna. Lo prevedono gli...

Previsioni Meteo Sardegna : nuova ondata di caldo con picchi fino a +42°C : La Protezione civile regionale della Sardegna ha emesso un’allerta arancione per alto rischio di incendi in tutto il Campidano di Cagliari e Oristano, nel Nuorese e parte del Logudoro. Da oggi a domenica gli esperti dell’Aeronautica militare di Decimomannu prevedono caldo africano e tanta afa con punte di +42°C. L’Isola subisce l’influenza dei venti sahariani: le temperature si manterranno elevate in tutta la regione, con ...

Allerta Meteo - emergenza maltempo al Nord Italia : nubifragi e grandinate per altre 48 ore. Caldo al Centro/Sud - sorprese per Ferragosto [MAPPE] : Italia letteralmente spaccata a metà in questa prima decade di Agosto sotto il profilo dei fenomeni Meteorologici: il Nord Italia sta vivendo un vero e proprio incubo di maltempo, e anche nelle prossime ore subirà fenomeni estremi con nubifragi e grandinate che potrebbero provocare vere e proprie alluvioni. Nel pomeriggio ci attendiamo piogge torrenziali in Lombardia, in modo particolare tra il quadrante Nord di Milano, Bergamo e Brescia, dove ...

Meteo : violenti temporali oggi al nord - caldo fino a 39°C al sud! : Meteo | L'anticiclone africano inizia a fare sul serio sulle regioni del centro-sud, dove si prepara la terza forte ondata di caldo di questa estate (apice del caldo atteso la prossima settimana). Il...

Previsioni Meteo 7 agosto : rischio forti temporali al Nord - sole e caldo al Sud : Le Previsioni meteo di oggi mercoledì 7 agosto mostrano ancora una Italia divisa in due. L'instabilità con temporali e vento si concentrerà maggiormente sulle regioni del Nord e su parte dei quelle centrali. Sempre soleggiato e caldo al Sud, dove in alcune zone si raggiungeranno e supereranno i quaranta gradi.Continua a leggere

Meteo : si intensifica il caldo al centro-sud - acquazzoni e temporali al nord! : Meteo | Salgono le temperature al centro-sud grazie al rinforzo dell'anticiclone sub-tropicale, destinato a fare la voce grossa nei prossimi giorni e soprattutto la prossima settimana, quando la...

Meteo Agosto - l’Italia si spacca in due : ondata di caldo al Centro-Sud - forte maltempo al Nord [MAPPE] : Previsioni Meteo – l’Italia si ritrova letteralmente spaccata in due dal punto di vista Meteorologico nel mese di Agosto. Al Nord, infatti, infurieranno violenti temporali che porteranno forte maltempo mentre il Sud sarà travolto dall’arrivo dello scirocco che già da stasera darà inizio ad una grande ondata di caldo che coinvolgerà anche il Centro Italia. La nostra penisola sarà, dunque, divisa in due: forte maltempo al Nord, gran caldo al ...

Previsioni Meteo : forti temporali pomeridiani al Nord - si intensifica il caldo al Sud [MAPPE] : Giornata decisamente più movimentata, quella odierna, anche se essenzialmente sulle nostre regioni settentrionali. Su questo settore italiano, la coperta anticiclonica risulta ancora corta, al punto da favorire l’ingresso, lungo la sommità del promontorio, di correnti più umide e instabili di matrice atlantica. Settori più esposti ai temporali Non tutte le aree del Nord sono a rischio fenomeni tuttavia, buona parte di esse saranno ...

Previsioni Meteo 6 agosto : caldo e afa al centro-sud - temporali al nord : Le temperature aumenteranno nelle regioni centro-meridionali mentre in quelle del nord si assisterà a temporali sparsi e a temperature inferiori alle medie.Continua a leggere

Meteo - il cambiamento climatico è già qui : Luglio il mese più caldo di sempre - ma grandinate triplicate : Il mese di Luglio è stato segnato in Italia da ben 221 grandinate violente, ben 7 al giorno e praticamente il triplo rispetto lo scorso anno, che hanno colpito a macchia di leopardo la Penisola provocando milioni di euro di danni alle coltivazioni. E’ quanto afferma la Coldiretti sulla base della banca dati ESWD nel commentare i dati sul clima del Copernicus Climate Change Service (C3S) secondo il quale il Luglio 2019 è il mese più caldo mai ...

Previsioni Meteo per Ferragosto - conferme sul brusco stop del caldo : possibili locali piogge - gli aggiornamenti sulla tendenza : L’ ondata di calore prevista per l’inizio della seconda decade del mese non sembra, allo stato dei dati attuale, avere prosecuzione o perlomeno ininterrotta. Le prospettive, proprio a iniziare da Ferragosto e per qualche giorno a venire, sono per una soppressione del promontorio anticiclonico ad opera di un fronte instabile proveniente dalle regioni britanniche, in affondo verso il Mediterraneo centro settentrionale dopo aver ...

Previsioni Meteo 11-14 agosto - Italia sulla graticola per il caldo : temperature fino a +42/+43°C [MAPPE e DETTAGLI] : I dubbi iniziano essere sempre meno circa una possente ondata di caldo di matrice nordafricana verso l’Italia nei giorni precedenti il Ferragosto, sebbene per una buona affidabilità della previsione, bisogna attendere almeno altri 3/4 giorni. Ancora una volta univocità di vedute, anche nelle corse odierne, dei maggiori modelli di calcolo mondiali circa l’avvento di una possente struttura di alta pressione sul Mediterraneo centrale e ...