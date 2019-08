GreedFall si mostra in un nuovo video gameplay incentrato sulle sue meccaniche RPG

GreedFall : l'RPG tra magia e soprannaturale si mostra nel nuovo trailer dedicato alla città portuale di Serene : Focus Home Interactive e Spiders Games hanno pubblicato un nuovo trailer per GreedFall , che presenta la città portuale di Serene , riporta Gematsu. Serene è una città che appassisce a causa di una terribile pestilenza. Mentre un'isola misteriosa potrebbe possedere la cura, contiene anche pericoli nascosti. I giocatori partiranno per le coste di Serene alla ricerca della cura per salvare le persone del Vecchio Continente.Nel gioco, una nuova ondata ...

La magia e il soprannaturale di GreedFall si mostrano in un nuovo video gameplay : GreedFall, l'action RPG ambientato in un 17° secolo alternativo in cui esiste la magia e il soprannaturale, è stato tra i protagonisti dell'E3 2019.Nel gioco, una nuova ondata di coloni sta fuggendo da un'Europa afflitta da inquinamento e malattie per una vita migliore nel nuovo Mondo. L'unico problema è che il nuovo Mondo ha già una popolazione indigena che viene devastata da quella che può essere definita un'invasione. La magia sarà posseduta ...