Esondazioni nel Lecchese | la situazione resta critica

Maltempo in Lombardia - Esondazioni nel Lecchese : case evacuate a Primaluna e Dervio. FOTO : Maltempo in Lombardia, esondazioni nel Lecchese: case evacuate a Primaluna e Dervio. FOTO Emergenza in provincia di Lecco a causa dei violenti temporali della scorsa notte . Alcune abitazioni e ditte sono state evacuate a Primaluna e Dervio a seguito dell'esondazione, avvenuta in diversi punti, dei torrenti Varrone e Pioverna. ...

