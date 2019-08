Corinaldo | un indagato avvicinò Sfera Ebbasta in autogrill dopo la strage Video Il

Fonte : corriere

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Il video postato sui social dell’incontro in unpresso Ancona la notte delladidi Ugo Di Puorto, arrestato in quanto ritenuto membro della banda dello spray al peperoncino, e il trapper, che pensava di aver di fronte un suo fan. Che in un’intercettazione si vantava: «Se non era per i morti, te lo giuro a quello gli “facevo” la collana».

