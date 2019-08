Alberto Mezzetti | I problemi finanziari sono sempre nella mia testa

Fonte : blogo

(Di mercoledì 7 agosto 2019), vincitore di qualche edizione fa del 'Grande Fratello', ha dichiarato, al settimanale 'Di Più Tv', in edicola questa settimana, di aver accumulato un debito di migliaia e migliaia di euro, per alcune controversie che riguardano la mamma. Ad oggi, l'ex gieffino è riuscito a pagare la metà della somma ma il percorso di estinzione di tutto il denaro dovuto è ancora in salita: Imia. Al momento, mi restano da pagare 500 mila euro, quasi un miliardo di lire. Le trattative con le banche e con i creditori continuano, la pensione di mia mamma è stata in parte pignorata, la maggior parte dei miei guadagni la uso per sanare la situazione. La strada è ancora lunga, ma ne usciremo. Per due giorni interi controllai tutta la contabilità di mia madre e quello che venne fuori fu una situazione devastante: mia mamma aveva accumulato un ...

